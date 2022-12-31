5 فوائد صحية لتناول كوب من مشروب العرقسوس تعرفي إليها

بيروت - نادين محمد - فوائد صحية عديدة لتناول مشروب العرقسوس، فهو يساعد في تعزيز صحتك وفقدان الوزن و تعزيز صحة الأمعاء والدماغ والكبد، كما أنه محلى طبيعياً ولا يحتاج إلى إضافة.

وفقاً لموقع هيلث لاين يحتوي هذا المشروب على العديد من الكربوهيدرات، بما في ذلك النشا والجلوكوز والفركتوز والسكروز والمعادن الأساسية .

كما أنه يحتوي على ألياف غذائية وله خصائص مضادة للالتهابات، وتساهم هذه العوامل في فوائدها الصحية الهائلة، كما قد تساعد الألياف الموجودة في جذر العرقسوس على إنقاص الوزن.

إليك أهم فوائد تناول كوب من مشروب العرقسوس:

1. يحسن صحة الجهاز الهضمي

الصورة من موقع AdobeStock

قد يساعد عرق السوس في علاج حالات مثل ارتجاع الحمض عن طريق زيادة إنتاج المخاط، وهذا يمكن أن يحمي بطانة المعدة من الأحماض الزائدة. كما قد يساعد أيضاً في تخفيف الغثيان والقرحة والارتجاع المعدي المريئي وأعراضه الأخرى مثل القيء.

يمكن أن يساعد جذر عرق السوس أيضًا في علاج آفات المعدة؛ لأنه عامل مضاد للالتهابات. يعمل الجذر أيضًا على تسريع تعافي بطانة المعدة بسبب احتوائه على حمض الجلسرهيزيك مما يعيد التوازن في القناة الهضمية كما يمنع هذا الحمض نمو بكتيريا الملوية البوابية، والتي يمكن أن تسبب مشاكل مختلفة في الهضم.

2. يساعد في علاج السرطان

تشير الدراسات إلى أن عرق السوس ومشتقاته، قد يساعد في الحفاظ على نوعية حياة المرضى بشكل أفضل من العلاج الكيميائي.

الصورة من موقع AdobeStock

3. يعزز صحة الدماغ

تم العثور على حمض glycyrrhizic في عرق السوس للمساعدة في علاج التهاب الأعصاب والضعف الإدراكي، كما يحافظ الجذر أيضًا على المهارات العقلية.

يوجد في العرقسوس مركب آخر يسمى ليكويريتجينين، له خصائص مضادة للالتهابات مما قد يساعد في علاج الالتهاب العصبي المرتبط بمرض الزهايمر وعلاج الاكتئاب.

4. يحسن صحة الجلد

يحتوي مشروب عرق السوس على خصائص مطهرة ومضادة للالتهابات وملينة تساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية، مثل الاحمرار والالتهاب، وقد يعمل أيضًا على تفتيح بشرتك.

الصورة من موقع AdobeStock

يمكنك تحضير قناع للوجه عن طريق خلط مسحوق الكركم وشاي عرق السوس، ثم ضعي الماسك على وجهك واتركيه حتى يجف واشطفي قناع الوجه بالماء العادي، ويمكنك إضافة بضع قطرات من زيت جوز الهند، أو زيت الزيتون أو زيت اللوز إليها للحفاظ على ترطيب البشرة.

قد يساعد الاستخدام المنتظم للعرق السوس في تلاشي البقع والبقع الداكنة، كما قد يساعد وضع شاي عرق السوس البارد في علاج عدد من اضطرابات الجلد، والتي تشمل الإكزيما والصدفية وجفاف الجلد والطفح الجلدي.

قد يؤدي أيضاً إدخال شاي عرق السوس في النظام الغذائي إلى حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. يمكن استخدام مغلي جذر عرق السوس كغسول واقٍ من الشمس لحماية الجلد من حروق الشمس وتسمير البشرة.

5. إنقاص الوزن

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول 3.5 جرام من عرق السوس يوميًا يمكن أن يقلل دهون الجسم بنسبة 4٪. يحتوي عرق السوس أيضًا على الألياف، والتي قد تساعد الشخص على الشعور بالشبع.

كما أظهرت الدراسات أيضًا أن تناول مكملات عرق السوس قد يقلل من إجمالي الدهون في الجسم والدهون الصحبة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن. قد يساعد شاي عرق السوس أيضًا في تقليل الدهون في الجسم.

الصورة من موقع freepik

المصدر : موقع هيلث لاين

اقرئي أيضا : فوائد العرقسوس للجسم والمرضعات