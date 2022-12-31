بيروت - نادين محمد - يجعل ضعف السمع من الصعب سماع المحادثات والأصوات الأخرى، وقد يصاب بعض الأشخاص بفقدان السمع مع تقدمهم في السن، كما يولد بعض الأطفال وهم يعانون من ضعف السمع (ضعف السمع الخلقي). أنواع معينة من ضعف السمع يمكن علاجها والوقاية منها.. إذا كنت تتساءلين هل يوجد علاج لضعف السمع غير السماعات.

ما الفرق بين ضعف السمع والصمم وما الذي يسببه

وفقاً لموقع هيلث لاين لا يزال بإمكان الشخص المصاب بضعف السمع سماع الأصوات جيدًا بما يكفي للمشاركة في المحادثات كما يمكنه تحسين قدرته على السمع من خلال السماعات السمعية أو العلاجات الأخرى.

بينما الشخص الأصم لا يسمع إلا القليل جدًا أو لا يسمع شيئًا على الإطلاق، ولا تساعد أجهزة السمع والعلاجات ولكن يستخدم لغة الإشارة للتواصل.

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تسبب الضوضاء العالية في كثير من الأحيان ضعف السمع عندما يكون التعرض لها مفاجئًا وقصير المدى كما قد يؤدي حضور حفل موسيقي صاخب أو الاقتراب من انفجار إلى الإضرار بحاسة السمع، فالمزارعون وعمال البناء والموسيقيون والعسكريون هم الأكثر عرضة للخطر.

تتضمن عوامل الخطر الأخرى التي تزيد من احتمالية الإصابة بفقدان السمع ما يلي:

الحالات الخلقية مثل الفيروس المضخم للخلايا (CMV).

أمراض الشرايين التاجية (أمراض القلب) وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية.

ضرر أو صدمة ناتجة عن حادث أو إصابة حتى لو كان شيئًا بسيطًا مثل إدخال قطعة قطن في الأذن.

مرض السكري.

التهابات الأذن وتراكم شمع الأذن أو تمزق طبلة الأذن.

التعرض للمواد الكيميائية.

تاريخ عائلي من فقدان السمع.

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أدوية لعلاج السرطان وأمراض القلب والالتهابات.

الأورام (ورم العصب السمعي).

ما هي أعراض ضعف السمع؟

يمكن أن يحدث ضعف السمع تدريجيًا وقد لا تلاحظ حتى أنك تفقد سمعك، معظم الناس لا يعانون من أي ألم مع لضعف السمع. بدلاً من ذلك، قد تلاحظ أنك:

تطلب من الناس أن يكرروا ما يقولونه كثيرًا.

لا يمكنك متابعة محادثة (خاصة على الهاتف أو في مطعم) أو التفكير أثناء تحدث الآخرين.

لا يمكن سماع بعض الأصوات عالية النبرة، مثل غناء الطيور.

تحتاج إلى رفع مستوى الصوت على التلفزيون أو الراديو.

ألم وطنين بالأذن وإحساس بالسوائل أو ضغط داخل الأذن.

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لديك مشاكل في التوازن أو دوار.

كيف يمكنني منع فقدان السمع؟

يعد التعرض للضوضاء أحد أكثر أسباب ضعف السمع شيوعًا والتي يمكن الوقاية منها. للمساعدة في منع فقدان السمع الناجم عن الضوضاء:

قللي من تعرضك للأحداث والبيئات الصاخبة.

ارتدِي سدادات أذن خافضة للصوت (داخل الأذنين) أو غطاء للأذنين (خارج الأذنين).

اخفضي مستوى الصوت (إن أمكن) في الأدوات الكهربائية والأجهزة الإلكترونية وسماعات الأذن والألعاب.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

يجب عليك الاتصال بالطبيب الخاص بك إذا كنت تعانين من ضعف السمع أو كنت تعانين من:

الصورة من موقع AdobeStock

مشاكل التوازن.

رنين مزمن في الأذنين (طنين الأذن).

وجع الأذن الشديد.

فقدان السمع المفاجئ أو الصم

هل يوجد علاج لضعف السمع غير السماعات

1. زراعة قوقعة

يقوم الطبيب بغرس القوقعة الصناعية في الجزء المصاب أو التالف من الجهاز السمعي وتحفز بشكل مباشر العصب السمعي. باستخدام غرسة القوقعة الصناعية.

2. تنظيف القناة السمعية

في كثير من الأحيان، يمكن استعادة السمع بشكل كامل من خلال معالجة ما قد يسبب انسداد في القناة السمعية مثل:

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تراكم الشمع.

عدوى.

أورام غير طبيعية.

أجسام غريبة في أذنك.

يمكن إزالة الشمع والأجسام الغريبة، أحيانًا بدون تدخل جراحي. يمكن علاج الالتهابات البكتيرية بالمضادات الحيوية ويمكن إزالة الأورام جراحياً.

3. زيت شجرة الشاي

يعتقد الكثيرون أن زيت شجرة الشاي يعالج بشكل إيجابي فقدان السمع والصمم. يجب عليك استخدام هذا العلاج بحذر وتأكد من ذكره لطبيبك قبل المحاولة يمكنك المزج 3 قطرات من زيت شجرة الشاي وملعقتين كبيرتين من زيت زيتون وملعقة صغيرة خل التفاح ثم يتم تسخينها ويمكنك بعد ذلك وضع الخليط في أذنيك والجلوس لمدة خمس دقائق يمكنك القيام بذلك أربع مرات في اليوم، فسترين النتائج بعد يومين.

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المصدر : موقع هيلث لاين

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