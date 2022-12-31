شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى طفلك من مخاطر تقلبات الجو ونزلات البرد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الجو ودخول فصل الشتاء يعانى الكثيرون من نزلات البرد والأنفلونزا وخصوصا الأطفال ومرضى الجيوب الأنفية، وحسب ما ذكره موقع webmed تحدث معظم نزلات البرد بسبب الفيروسات المعروفة باسم فيروسات الأنف - محمولة في قطرات غير مرئية في الهواء أو على الأشياء التي نلمسها.

يمكن أن تدخل هذه الفيروسات إلى البطانة الواقية للأنف والحنجرة، مما يؤدي إلى رد فعل الجهاز المناعي الذي يمكن أن يسبب التهاب الحلق والصداع وصعوبة التنفس من خلال الأنف.

غالبًا ما تكون الأعراض الأولى لنزلات البرد دغدغة في الحلق وسيلان أو انسداد الأنف والعطس قد يشعر الأطفال المصابون بنزلات البرد أيضًا بالتعب الشديد والتهاب الحلق والسعال والصداع والحمى الخفيفة وآلام العضلات وفقدان الشهية. قد يصبح مخاط الأنف سميكًا أصفر أو أخضر.

نزلات البرد هي أكثر الأمراض المعدية شيوعًا في جميع أنحاء العالم وهى معدية للغاية ، خاصة في أول يومين إلى أربعة أيام بعد بدء الأعراض، و يمكن أن تنتشر حتى أسبوعين بعد أن يبدأ شخص ما في الشعور بالمرض.

تنتشر نزلات البرد من خلال الاتصال الشخصي أو عن طريق استنشاق جزيئات الفيروس ، والتي يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى 12 قدمًا عبر الهواء عندما يسعل أو يعطس شخص مصاب بالبرد ويمكن أن يؤدي لمس الفم أو الأنف بعد لمس سطح ملوث أيضًا إلى انتشار الزكام.

لحماية الأطفال من الفيروسات ونزلات البرد يجب اتباع الآتى:

- الابتعاد عن أي شخص مصاب بنزلة برد

- تجنب التدخين السلبي

- اغسلوا أيديهم جيدًا وبشكل متكرر، خاصة بعد النفخ في أنوفهم

- العطس أو السعال في منديل ورقي أو كوعهم ، وليس في أيديهم

- لا تشارك المناشف أو أكواب الشرب أو أواني الأكل مع شخص مصاب بنزلة برد

-لا تلتقط المناديل المستخدمة لأشخاص آخرين

للمساعدة في تخفيف الانزعاج من نزلات البرد، يمكنك:

- وضع قطرات محلول ملحي (ماء مالح) في فتحتي الأنف لتخفيف احتقان الأنف.

- ضعي الفازلين على الجلد تحت الأنف لتهدئة الخشونة.

- أعط حلوى صلبة أو قطرات للسعال لتخفيف التهاب الحلق (فقط للأطفال الأكبر من 6 سنوات).

- قم بتشغيل حمام دافئ أو استخدم وسادة تدفئة لتسكين الأوجاع والآلام.

- قم بتشغيل حمام ساخن لإنشاء حمام مملوء بالبخار حيث يمكن لطفلك الجلوس للمساعدة في إزالة الانسداد.