شكرا لقرائتكم خبر عن 6 علامات تحذيرية تشير إلى ضرورة فحص عينيك.. منها الألم المفاجئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالنظر إلى مدى حساسية العيون، يُنصح باستشارة الطبيب عند الشعور بألم مفاجئ أو ومضات من الضوء، ومع ذلك، يميل الكثير من الناس إلى تجاهل هذا والاستمرار في حياتهم الروتينية، في بعض الحالات، يمكن أن يكون الألم وعدم الراحة في عينيك علامة على مشاكل أكبر، مثل مشاكل في القرنية وشبكية العين، هذه هي الأجزاء المهمة من عينك التي تساعدك على الرؤية، يمكن أن يؤدي تجاهل مشاكل العين إلى فقدان دائم للرؤية.

علامات التحذير من مشاكل العين

فيما يلي ست علامات تحذيرية تخبر عينيك بالحاجة إلى اهتمام الطبيب وفقا لموقع " OnlyMyHealth"

ألم العين المفاجئ

إذا شعرت بألم مفاجئ في إحدى عينيك أو كلتيهما ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لألم العين، بدءًا من العدوى البسيطة بسبب تغير الموسم إلى الحالات الخطيرة مثل تآكل القرنية أو الجلوكوما، أي إصابة في العين يمكن أن تؤدي إلى الألم والالتهاب.

ومضات ضوئية

إذا كنت تعاني من ومضات من الضوء، فهذه علامة أخرى على أنه يجب عليك زيارة أخصائي العيون، يمكن أن تحدث هذه الومضات في مكان واحد أو عبر منطقة أكبر في مجال رؤيتك، يمكن أن تكون هذه الومضات علامة على احتمال وجود مشكلة في شبكية العين.

من المحتمل أن تنفصل شبكية عينك أو تمزق، مما قد يعيق رؤيتك، يمكن منع هذا إذا تم التشخيص في مرحلة مبكرة، الاحتمال الآخر هو أن لديك صداع نصفي عيني، والذي يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ومضات من الضوء.

الحساسية للضوء

إذا أصبحت عيناك فجأة حساستين للضوء، فهناك احتمالية أن تصبح عدسة عينك غائمة، وهي علامة شائعة على إعتام عدسة العين، في هذه الحالة ، إلى جانب الحساسية للضوء، يمكن أن يعاني الشخص من عدم وضوح الرؤية ، والرؤية المزدوجة في عين واحدة ، والعمى الليلي .

الملوثات في العين

عيناك على اتصال مباشر بالبيئة ، مما يجعلها عرضة للتلوث بالأوساخ والجزيئات الطبيعية الصغيرة الأخرى، عندما تدخل هذه الجسيمات الصغيرة في عينيك ، فإن آليتها الدامعة تميل إلى طردها، لكن الجزيئات الصلبة ، المصنوعة من البلاستيك أو المعدن أو الزجاج ، تدخل العين ويمكن أن تسبب تلفًا خطيرًا للعين، من الصعب القضاء عليهم بالدموع، في هذه الحالة ، لا ينصح بإجبارهم على طردهم من العين، لذلك يصبح من المهم التماس انتباه الطبيب على الفور.

فقدان البصر المفاجئ

يُعد فقدان البصر المفاجئ مشكلة خطيرة في العين يمكن أن تكون ناجمة عن العديد من الأسباب الكامنة. يمكن أن يكون علامة مبكرة على السكتة الدماغية، تحدث السكتة الدماغية نتيجة انسداد الشرايين والأوردة التي تنقل الدم من العين وإليها، تعتبر السكتة الدماغية مشكلة خطيرة ويجب أخذها على محمل الجد ، حيث يمكن أن تصيبك بالشلل ، وتؤثر على وظائف المخ ، ويمكن أن تسبب الوفاة أيضًا.