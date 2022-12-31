شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد أوميجا 3 للنساء.. منها منع هشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج جسمك إلى أحماض أوميجا 3 الدهنية وفوائدها الصحية، لذلك تحتاج إلى تناول الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 مثل السلمون والجوز وبذور الكتان، وتساعد أوميجا 3 في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، وتستفيد النساء أكثر لأن أوميجا 3 يحمي من بعض الحالات التي تؤثر على النساء فقط مثل آلام الدورة الشهرية وهشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد أوميجا 3 للنساء، بحسب موقع " healthxchange". فوائد أوميجا 3 ​1. تساعد على منع هشاشة العظامالنساء بشكل عام أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال، خاصة بعد انقطاع الطمث بسبب انخفاض مستوى هرمون الاستروجين. 2. تحسن المزاج يمكن لأوميجا 3 أن تقاوم الاكتئاب، ووجدت الدراسات أن مكملات أوميجا 3 فعالة ضد الاكتئاب الشديد (ولكن ليس اضطرابات القلق). 3. يخفف من آلام الدورة الشهريةتعاني معظم النساء من تقلصات الدورة الشهرية، وتعرف هذه الحالة باسم عسر الطمث، والذي يحدث عادة بسبب تقلصات الرحم القوية.

وأشارت تجربتان عشوائيتان إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تكون فعالة في تخفيف آلام الدورة الشهرية بسبب خصائصها المضادة للالتهابات.

4. يخفف من التهاب المفاصل الروماتويديتتعرض النساء لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي (RA) مرتين إلى ثلاث مرات مقارنة بالرجال، وعادة ما يحدث ذلك في منتصف العمر.

يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم بطانة المفاصل في مناطق مختلفة ، مما يؤدي إلى التهاب وألم.

مكملات زيت السمك قد تساعد في تخفيف تورم المفاصل وآلامها وتيبسها الصباحي بسبب آثارها المضادة للالتهابات وبالتالي تقليل استخدام مضادات الالتهاب.