شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصداع العنقودي.. أعراضه وأسبابه وعلاجه والان مع تفاصيل الخبر
قد يؤدي ما يلي إلى حدوث صداع عنقودي:
- تدخين السجائر
- الارتفاع الشاهق
-تمرين أو مجهود
-الحرارة ، سواء من الطقس أو من الحمام
-الأطعمة التي تحتوي على النترات، مثل اللحوم المصنعةما هي أعراض الصداع العنقودي؟هذه هي الأعراض الشائعة للصداع العنقودي:
- ظهور ألم مفاجئ ، بشكل عام حول العين أو خلفها
- يتراكم الألم إلى ذروته في حوالي 10 إلى 15 دقيقة
- القلق أو الانفعالات
- عيون حمراء أو دامعة
- احتقان بالأنف
- التعرق على الجبهة
- تدلي الجفن أو تورمهعلاج الصداع العنقودييتم استخدام نهج ذو شقين لعلاج الصداع العنقودي:
- وقف الهجوم
- منع الهجمات المستقبلية
لوقف النوبة الجارية أو السيطرة عليها على الأقل، قد يتم إعطاؤك جرعة عالية من العلاج بالأكسجين من خلال قناع الوجه لمدة 15 إلى 20 دقيقة.
قد يصف لك الطبيب أيضًا رذاذًا للأنف لتخفيف الألم الشديد الناتج عن الصداع العنقودي هذا الدواء يسبب انقباض الأوعية الدموية في الدماغ هذا يخفف الألم.
الجزء الثاني من علاج الصداع العنقودي هو منع الهجمات المتكررة باستخدام الأدوية اليومية تستخدم العديد من الأدوية لمنع نوبات الصداع العنقودي مثل: أدوية تخفف الضغط على الأوعية الدموية وتقلل الالتهاب والتورم والأدوية المضادة للتشنج. الأدوية التي قد تساعد في تقليل عدد الصداع العنقودي.ما هي المضاعفات المحتملة للصداع العنقودي؟الصداع العنقودي الحقيقي لا يهدد الحياة لا يسبب تلف دائم في الدماغ لكنها تميل إلى أن تكون طويلة الأمد (مزمنة) ومتكررة. يمكن أن تتداخل مع نمط حياتك أو عملك.