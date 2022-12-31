شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الاكتئاب الموسمى فى الشتاء وأبرز أعراضه والان مع تفاصيل الخبر
س: ما الذي يسبب الاكتئاب الموسمى فى الشتاء؟
ج: يُعتقد أن ضوء الشمس الأقل والأيام الأقصر مرتبطان بتغير كيميائي في الدماغ وقد يكونان جزءًا من سبب الاضطراب العاطفي الموسمي.
كما تم ربط الميلاتونين، وهو هرمون مرتبط بالنوم ، بالاضطراب العاطفي الموسمي ينتج الجسم بشكل طبيعي المزيد من الميلاتونين عندما يكون الظلام. لذلك عندما تكون الأيام أقصر وأكثر ظلمة، يتم إنتاج المزيد من الميلاتونين.
س: ما هي أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي؟ج: هناك نوعان من الاضطرابات العاطفية الموسمية:
-بداية الخريف: يسمى هذا أيضًا "اكتئاب الشتاء". تبدأ أعراض الاكتئاب في أواخر الخريف إلى أوائل أشهر الشتاء وتقل خلال أشهر الصيف.
بداية الربيع: يسمى هذا أيضًا "اكتئاب الصيف". تبدأ أعراض الاكتئاب في أواخر الربيع وحتى أوائل الصيف هذا النوع أقل شيوعًا.
الأعراض الأكثر شيوعًا:
- زيادة النوم والنعاس أثناء النهار
- فقدان الاهتمام والاستمتاع بالأنشطة التي كانت تتمتع بها في السابق
- الانسحاب الاجتماعي وزيادة الحساسية للرفض
- العصبية والقلق
- الشعور بالذنب واليأس
- التعب أو انخفاض مستوى الطاقة
- انخفاض القدرة على التركيز
- مشكلة في التفكير بوضوح
- زيادة الشهية ، خاصة بالنسبة للحلويات والكربوهيدرات
- زيادة الوزن
- مشاكل جسدية ، مثل الصداع
تميل الأعراض إلى العودة ثم تتحسن في نفس الأوقات تقريبًا كل عام.
س: كيف يتم علاج اضطراب الاكتئاب الموسمي؟- التعرض لأشعة الشمس، يمكن أن يساعد قضاء الوقت خارج النافذة أو بالقرب منها في تخفيف الأعراض.
- العلاج النفسي، يساعد العلاج المعرفي السلوكي أو العلاج الشخصي على تغيير وجهات النظر المشوهة التي قد تراها عن نفسك والبيئة من حولك يمكن أن يساعدك على تحسين مهارات العلاقات الشخصية ، وتحديد الأشياء التي تسبب لك التوتر وكذلك كيفية إدارتها.
- مضادات الاكتئاب، يمكن أن تساعد هذه الأدوية الموصوفة في تصحيح الخلل الكيميائي الذي قد يؤدي إلى اضطراب القلق الاجتماعي.
هناك أيضًا أشياء يمكنك القيام بها لنفسك للمساعدة في تخفيف الأعراض:
- ضع أهدافًا واقعية في ظل الاكتئاب لا تأخذ الكثير. قسّم المهام الكبيرة إلى مهام صغيرة ، وحدد الأولويات ، وافعل ما تستطيع قدر المستطاع.
- حاول أن تكون مع أشخاص آخرين وتثق في شخص ما عادة ما يكون أفضل من أن تكون وحيدًا.
- افعل الأشياء التي تجعلك تشعر بتحسن قد يساعدك المشاركة في أنشطة اجتماعية أو غيرها يمكن أن يساعدك القيام بشيء لطيف لشخص آخر على الشعور بالتحسن.
- مارس التمارين الرياضية بانتظام.
- توقع أن تتحسن حالتك المزاجية ببطء ، وليس على الفور. الشعور بالتحسن يستغرق وقتًا.
- تناول وجبات صحية ومتوازنة