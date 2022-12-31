شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو التهاب القرنية وكيف يتم علاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التهاب القرنية من المشاكل التي تتعرض لها العيون وتكون مؤلمة ومصحوبة باحمرار في العين وقد تؤثر أحيانًا على الرؤية ، الأشخاص الذين أصيبوا مؤخرًا بعدوى أو إصابة بالعين هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب القرنية.

وحسب ما ذكره موقع lybrate اعتمادًا على سبب المشكلة يتم تصنيف التهاب القرنية أساسًا إلى نوعين ، أي التهاب القرنية المعدي والتهاب القرنية غير المعدي، و تشمل الأسباب المرتبطة بالتهاب القرنية المعدي العدوى البكتيرية والفطرية والفيروسية أو الطفيلية، و تشمل الأسباب غير المعدية لالتهاب القرنية (استخدام العدسات اللاصقة لفترة طويلة ، وردود الفعل التحسسية لبعض مستحضرات التجميل أو الملوثات ، وإصابة العين ، ونقص فيتامين أ ، والتعرض المطول لأشعة الشمس الشديدة ، ووجود جزيئات غريبة في العين ، وجفاف سريع من العين وغيرها).

يمكن أن يصبح التهاب القرنية خطيرًا وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا تركت دون علاج لفترة طويلة، و يعد الألم في العين المصابة من الأعراض الرئيسية لالتهاب القرنية تشمل الأعراض الأخرى لهذه المشكلة احمرار العين ، إفرازات مفرطة للدموع من العين ، رهاب الضوء (تطوير حساسية للضوء) ، مشكلة في الرؤية ، عدم وضوح الرؤية ، تهيج ، الشعور بوجود بعض الجسيمات داخل العين، صعوبة في إبقاء الجفون مفتوحة .

يتضمن تشخيص التهاب القرنية مراقبة قرنية المريض باستخدام المصباح الشقي. علاوة على ذلك ، قد يشعر الطبيب أيضًا بالحاجة إلى مراجعة التاريخ الطبي السابق للمريض بالإضافة إلى الفحوصات الجسدية الأخرى للعيون إلى جانب الفحص الشامل للرؤية في حالة الاشتباه في أن العدوى هي سبب التهاب القرنية ، قد يوصي الطبيب أيضًا بإجراء فحص معملي للثقافة التي تم جمعها من سطح العين. بمجرد تأكيد سبب التهاب القرنية لدى المريض ، يبدأ العلاج.

بمجرد تحديد سبب وشدة التهاب القرنية بشكل مناسب ، يتم إعطاء العلاج وفقًا لذلك في حالة إصابة القرنية الخفيفة ، لا يلزم علاج معين على هذا النحو قد يصف الطبيب مرهم مضاد حيوي لتهدئة العين المصابة إذا كان الشخص مصابًا بالتهاب القرنية ويستخدم العدسات اللاصقة ، فعليه تجنب ارتداء العدسات طالما لم يتم الشفاء تمامًا من الحالة.

إذا تم تشخيص عدوى فيروسية ، بسبب فيروس الهربس البسيط أو فيروس الهربس النطاقي ، على أنها سبب التهاب القرنية ، فقد يصف الطبيب قطرة عين مضادة للفيروسات أو أدوية مضادة للفيروسات عن طريق الفم أو حتى كليهما للمرضى الذين يعانون من التهاب القرنية بسبب عدوى بكتيرية ، قد يصف الطبيب مضادات حيوية لعلاج هذه الحالة قد يصف الطبيب أيضًا مرهمًا مضادًا حيويًا أو قطرات للعين ، اعتمادًا على شدة الحالة.

يمكن علاج التهاب القرنية الناجم عن جفاف العين باستخدام قطرات العين التي تساعد في ترطيب العين إذا أدى مرض المناعة الذاتية إلى حدوث هذه المشكلة ، فيمكن علاج حالات التهاب القرنية هذه بمساعدة قطرات الكورتيكوستيرويد الموضعية علاوة على ذلك ، فإن علاج السبب الأساسي الذي أدى إلى هذه الحالة يساعد في علاج التهاب القرنية ويمنع تكراره أيضًا.

تختلف خطورة مشكلة العين هذه بشكل كبير ومن الضروري للغاية استشارة الطبيب خلال الأيام الأولى التي تظهر فيها الأعراض قد يؤدي التهاب القرنية إلى مزيد من المضاعفات ، إذا ترك دون علاج لفترة طويلة ويمكن أن يؤدي إلى فقدان البصر. مع العلاج المبكر ، يمكن الشفاء التام من هذه المشكلة. ومع ذلك ، في بعض الحالات ، قد تظهر المشكلة على أنها تستمر حتى بعد العلاج الكامل في حالة تسبب التهاب القرنية في حدوث ضرر شديد للعين ، مما يؤدي إلى ضعف البصر ، فقد يوصي الطبيب حتى بزرع القرنية إذا لزم الأمر.

قد يحدث التهاب القرنية بسبب إصابة العين أو الإصابة أو كليهما أي شخص يعاني من ألم في العين أو أعراض أخرى مثل احمرار العين ، إفرازات مفرطة للدموع من العين ، رهاب الضوء (تطوير الحساسية للضوء) ، مشكلة في الرؤية ، عدم وضوح الرؤية ، تهيج ، الشعور بوجود بعض الجسيمات داخل العين ، صعوبة في إبقاء الجفون مفتوحة والبعض الآخر مؤهل لهذا العلاج من المهم ملاحظة أن العلاج المبكر يساعد في العلاج الكامل لهذه المشكلة قد يؤدي التهاب القرنية إذا ترك دون علاج إلى مضاعفات خطيرة في المستقبل القريب.