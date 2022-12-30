شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتخلص من رائحة الفم الكريهة عن طريق تناول هذه الأطعمة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح التقرير النشور عبر موضع “healthline” كل ما يخص رائحة الفم الكريهة.
وأكد التقرير، أن تناول المخللات قد يكون من أبرز الأمورالتي تساعد على إزالة رائحة النفس الكريهة والسبب هو احتوائه على خصائص المضادة للميكروبات وتساعد على مكافحة بكتيريا الفم والقضاء عليها، كما أن المخللات تحتوي على نسبة عالية من مادة البروبيوتيك، التي أكدت بعض الدراسات دورها في مكافحة رائحة الفم الكريهة، نظرًا لخصائصها المضادة للبكتيريا.
وأوضح التقرير، أن الخل الذي يحتويه عليه المخلل يساعد على محاربة البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، لاحتوائه على أحماض قوية، وهذا الكلام أيضا ينطبق علي نسبة الملح الموجودة في المخلل، الذي يعمل علي تقليل البكتيريا المضرة، والقضاء علي رائحة النفس الكريهة، وأيضا الحفاظ علي صحة اللثة.