شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح اتبعها لإنقاص الوزن مع العام الجديد.. أبرزها قلل من السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إنقاص الوزن من الأهداف التي يضعها البعض مع بداية العام الجديد، كبداية لاتباع أسلوب حياة صحى، لذلك في هذا التقرير نقدم بعض النصائح لإنقاص الوزن مع اقتراب العام الجديد 2023، بحسب موقع "Health".

نصائح لإنقاص الوزن مع اقتراب العام الجديد: 1. مشروب الديتوكس أو التخلص من السموم في الصباح الباكريعد تناول مشروب التخلص من السموم في بداية اليوم أمرًا رائعًا للمساعدة في إنقاص الوزن، تناول مشروب الديتوكس بالخيار والنعناع والليمون وقليل من العسل وتناوله في الصباح، وسوف يساعدك في الهضم ويجعلك تشعر بأنك أخف وزنا. 2. اجعل الخضار أفضل صديق لكحاول تناول المزيد من الخضراوات الطازجة لأنها غنية بالألياف وتأكد من أن صحة أمعائك في حالة جيدة تناول الخضار على شكل سلطات، أو يمكنك حتى تناول عصير نباتي، تأكد من أن إحدى وجباتك تحتوي على الكثير من الخضار الورقية الخضراء لمساعدتك على خسارة تلك الكيلوجرامات المضافة.

4. إضافة مضادات الأكسدة إلى نظامك الغذائي مضادات الأكسدة تساعد في إنقاص الوزن تساعد مضادات الأكسدة في منع الجذور الحرة في الجسم، الشاي الأخضر وشاي الماتشا والفاصوليا والمكسرات والتوت بمضادات الأكسدة.

3. قلل من السكرأفضل طريقة لتقليل السكر هي تجنب جميع أنواع الحلويات واستبدال الرغبة الشديدة في تناول السكر بالفواكه، تعتبر الفاكهة مصدرًا رائعًا للعناصر الغذائية الأساسية، وهي تبقيك ممتلئًا لفترة طويلة التفاح والتوت والكيوي والبرتقال والأفوكادو هي بعض من الفواكه اللذيذة المتوفرة بسهولة والتي يمكنك تناولها.

تأكد من تضمين أي من هذه في نظامك الغذائي اليومي ولاحظ اختلافًا كبيرًا في وزن جسمك. حتى لو شعرت بقليل من الانتفاخ ، فإن الشاي الأخضر أو شاي الماتشا سيجعلك تشعر بأنك أخف.