شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نصائح للتعافي السريع بعد خلع ضرس العقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادةً ما تبدأ ضروس العقل، بين 17-25 ، وغالبًا ما تفشل في النمو من خلال اللثة، تنتشر ضروس العقل المتأثرة في الفك السفلي، وتكشف الأكاديمية الأمريكية لجراحي الفم والوجه والفكين أن 90٪ من الأشخاص لديهم ضرس عقل واحد على الأقل، يوصي أطباء الأسنان بإزالتها، في حين أن الإجراء الجراحي لإزالة ضرس العقل يمكن أن يكون بسيطًا بالنسبة للبعض ، فقد يعاني البعض الآخر من مضاعفات ما بعد الجراحة، وإليك طرق التعافي السريع، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

ماذا يحدث بعد خلع ضرس العقل؟

بعد خلع ضرس العقل، من الشائع الشعور ببعض الانزعاج والألم وتيبس الفك وتورم الأنسجة الرخوة والنزيف الخفيف، ومع ذلك، في بعض الحالات، تكون العدوى بعد الجراحة، والجيوب الأنفية، وإصابة الأعصاب من المضاعفات المحتملة يمكن منع هذه النتائج باتباع توصيات واسعة النطاق بعد الجراحة.

بعد خلع ضرس العقل ، قد تشعر بما يلي :

ألم نابض وتورم في الشفتين والخدين، والذي قد يكون شديدًا في اليومين الأولين، ولكنه سيقل تدريجياً، يساعد وضع منشفة باردة على وجهك على تقليل التورم.

يجب أن تتحسن أعراضك كثيرًا بحلول اليوم الثالث بعد الجراحة، وفي غضون أسبوع من الجراحة، عادةً ما يختفي كل الانزعاج والنزيف.

من الشائع وجود طعم مزعج في فمك، وخز أو خدر في وجهك أو شفتيك أو لسانك (تنمل)، عادة ما يكون عابرًا ويخفف من أسبوع إلى أسبوعين.

قد تستغرق الفجوة التي خلفها الاستخراج شهورًا لتشفى تمامًا.

كم من الوقت تحتاج للتعافي؟

يعتمد التعافى على مقدار العظام واللثة المراد إزالتها، وزاوية الأسنان، وعمر المريض، قد يستغرق الشفاء التام ما يصل إلى أسبوعين ، فإن معظم المرضى يعودون إلى روتينهم اليومي في 5-6 أيام.

طرق لتسهيل التعافي

قد تعاني من تورم في الوجه وألم خفيف إلى متوسط ​​وفتح فم محدود بعد خلع ضرس العقل:

1. استرح لمدة 2-3 أيام يوصى بتجنب الأنشطة الشاقة.

2. تجنب لمس منطقة الجراحة، الدم على ضرس العقل يغطي الجرح ويشفي إذا تم إزعاج الجلطة، فستشعر بمزيد من الانزعاج وخطر العدوى.

3. لتنظيف الجرح، اشطفه بالماء المالح، ابتداءً من 24 ساعة بعد الجراحة. بعد الشطف ، لا تبصق الماء للخارج بدلًا من ذلك ، بمجرد الانتهاء ، اترك الماء يسقط من فمك.

4. وضع كيس ثلج على خدك لبضعة أيام بعد الجراحة يقلل التورم.

5. استخدم وسادة إضافية لرفع رأسك ليلاً لتقليل الوذمة والتورم.

6. تجنب التدخين للشفاء بشكل أسرع.

7. تجنب شرب عصائر الفاكهة والمشروبات الساخنة لأنها قد تبطئ الشفاء.

8. يمكن أن تكون الأطعمة الصلبة مشكلة أيضًا . الحساء والوجبات التي يمكن هرسها في الفم هي أفضل الخيارات.

9. تناول الأدوية على النحو الموصوف.

10. يوصي أطباء الأسنان بمسكنات الألم والأدوية المضادة للالتهابات لتقليل الأعراض.