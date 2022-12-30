تعرف على نصائح الأطباء للعام الجديد من أجل صحة جيدة

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القاهرة - سامية سيد - مع بداية عام جديد يتخذ البعض قرارات ،وأهداف يرغب فى تحقيقها والتخطيط لها فى العام الجديد، وفي كثير من الأحيان، تنتهي قرارات العام الجديد في وقت أقرب مما نتخيل، حيث يسحبها بعض الأشخاص لبضعة أشهر، بينما يفشل البعض في الأسبوع الأول من شهر يناير، وفى هذا التقرير نتعرف على سبب عدم التزام البعض بقرارات العام الجديد ،وتوصيات الأطباء لقرارات وأهداف العام الجديد 2023 من أجل صحة جيدة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

اثنان من أكثر الأسباب شيوعًا لعدم تحقق أهداف البعض للعام الجديد هما أنه لا يمكننا تغيير عاداتنا بين عشية وضحاها، وكذلك المبالغة فى وضع أهدافًا مثالية للغاية ثم ينتهي بنا الأمر بالعودة إلى نفس الروتين القديم، ضع في اعتبارك، أنه إذا تم اختيارك بحكمة ، فإن قرارك للعام الجديد يمكن أن يساعد في تغيير حياتك إلى الأبد.

نصائح الأطباء للعام الجديد من أجل صحة جيدة 1- اقض 15 دقيقة في الطبيعة كل يومأحد الأهداف الصحية البسيطة التي يمكن أن تجلب عوائد إيجابية هو قضاء الوقت في الطبيعة كل يوم سوف يعرضك لأشعة الشمس.

يمكن لضوء الشمس أن يفيد صحتك من خلال مساعدتك على صنع فيتامين د ويمكن أن يساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل في الليل.

2- ابحث عن تمرين تستمتع بهإنها لفكرة رائعة أن تقرر ممارسة الرياضة في العام الجديدلكن من المهم اختيار تمرين تستمتع به حتى تزيد احتمالية مواصلته. 3- اهتم بنفسكقبل أن تتمكن من رعاية الأشخاص الآخرين في حياتك، من المهم أن تعتني بنفسك في العام الجديد ، احرص على منح نفسك وقتًا للراحة والقيام بالأشياء التي تستمتع بها يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالسعادة طوال العام.

قالت الدكتورة مالا كانيريا، استشارية الأمراض المعدية بمستشفى ومركز جاسلوك للأبحاث بالهند، أن جسمنا يجب أن يكون مثل محرك جيد، والذي إذا تم تغذيته جسديًا وعقليًا ، فسوف يعطي مسافة جيدة. 4 -اتباع نظام غذائي صحي متوازن يتكون من جميع العناصر الغذائية عامل مهم هنا هو أن يكون كل شيء باعتدال والحفاظ على مواعيد منتظمة حرمان أنفسنا من المواد الغذائية التي نحبها سيزيد من الرغبة الشديدة، وبالتالي يوصى بالاعتدال بدلاً من الامتناع التام عن تناول الطعام.

يعد تخطي الوجبات فكرة سيئة ويجب تجنبها بدع الطعام ومحاولة اتباع أحدث اتجاهات النظام الغذائي مثل اتباع نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات قد يكون ضارًا بصحة الفرد على المدى الطويل يجب أن يكون تناول الماء هو الأمثل للبقاء رطبًا وطرد السموم من الجسم.

5- التخلص من التوتر

يجب التخلص من التوتر عن طريق تجنب الإفراط في التفكير والانخراط في الهوايات وتقليل وقت الشاشة يعد لقاء العائلة والأصدقاء على وجبات الطعام والقهوة من أفضل الطرق للتغلب على التوتر تساهم ممارسة اليوجا والتأمل أيضًا في خفض مستويات التوتر.

الإجازات والعطلات القصيرة المنتظمة مهمة لإعادة شحن طاقتك ربما يكون الوقت أكثر أهمية من أن أكون محاطًا بالناس طوال الوقت.

6- فحص طبي سنوي

ستساعدك الفحوصات المنتظمة لصحة الجسم على الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول السيئ وتساعد على منع الأمراض.