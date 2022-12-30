تعرف على نصائح الأطباء للعام الجديد من أجل صحة جيدة

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نصائح الأطباء للعام الجديد من أجل صحة جيدة 1- اقض 15 دقيقة في الطبيعة كل يومأحد الأهداف الصحية البسيطة التي يمكن أن تجلب عوائد إيجابية هو قضاء الوقت في الطبيعة كل يوم سوف يعرضك لأشعة الشمس.
يمكن لضوء الشمس أن يفيد صحتك من خلال مساعدتك على صنع فيتامين د ويمكن أن يساعدك أيضًا على النوم بشكل أفضل في الليل.2- ابحث عن تمرين تستمتع بهإنها لفكرة رائعة أن تقرر ممارسة الرياضة في العام الجديدلكن من المهم اختيار تمرين تستمتع به حتى تزيد احتمالية مواصلته. 3- اهتم بنفسكقبل أن تتمكن من رعاية الأشخاص الآخرين في حياتك، من المهم أن تعتني بنفسك في العام الجديد ، احرص على منح نفسك وقتًا للراحة والقيام بالأشياء التي تستمتع بها يمكن أن يساعدك ذلك على الشعور بالسعادة طوال العام.
عامل مهم هنا هو أن يكون كل شيء باعتدال والحفاظ على مواعيد منتظمة حرمان أنفسنا من المواد الغذائية التي نحبها سيزيد من الرغبة الشديدة، وبالتالي يوصى بالاعتدال بدلاً من الامتناع التام عن تناول الطعام.
يعد تخطي الوجبات فكرة سيئة ويجب تجنبها بدع الطعام ومحاولة اتباع أحدث اتجاهات النظام الغذائي مثل اتباع نظام غذائي خالٍ من الكربوهيدرات قد يكون ضارًا بصحة الفرد على المدى الطويل يجب أن يكون تناول الماء هو الأمثل للبقاء رطبًا وطرد السموم من الجسم.
5- التخلص من التوتر
يجب التخلص من التوتر عن طريق تجنب الإفراط في التفكير والانخراط في الهوايات وتقليل وقت الشاشة يعد لقاء العائلة والأصدقاء على وجبات الطعام والقهوة من أفضل الطرق للتغلب على التوتر تساهم ممارسة اليوجا والتأمل أيضًا في خفض مستويات التوتر.
الإجازات والعطلات القصيرة المنتظمة مهمة لإعادة شحن طاقتك ربما يكون الوقت أكثر أهمية من أن أكون محاطًا بالناس طوال الوقت.
6- فحص طبي سنوي
ستساعدك الفحوصات المنتظمة لصحة الجسم على الحفاظ على ضغط الدم وسكر الدم والكوليسترول السيئ وتساعد على منع الأمراض.