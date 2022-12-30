شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة قبل التمرين لزيادة القدرة على التحمل.. منها الشوفان والموز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نحن الآن نعيش في عصر يأخذ فيه الناس التمارين في صالة الألعاب الرياضية على محمل الجد، ولكن في حالات عديدة، يتوجهون إلى صالة الألعاب الرياضية الخاصة بهم على معدة فارغة، إما لأنهم استسلموا لفكرة أنه لا ينبغي لأحد أن يأكل قبل التمرين أو ببساطة لأنهم لا يعرفون ماذا يأكلون.

لكن هذا لا يعني أنك تتناول طعامك بحرارة قبل التمرين أيضًا، المفتاح هو اتباع المسار الأوسط، أي تناول الطعام بشكل صحيح في الوقت المناسب.

يوضح خبراء اللياقة البدنية وفقا لموقع" indianexpress"، أن ممارسة الرياضة مع معدة ممتلئة ليست مثالية، وبالتالي فإن تناول الطعام في الوقت المناسب أمر مهم. حتى المعدة الفارغة يمكن أن تشتت انتباه الشخص أثناء التمرين.

المصدر الرئيسي لوقود الجسم هو الكربوهيدرات لذلك من المثالي أن يكون لديك شيء غني بالكربوهيدرات، لذلك، يجب أن يكون لدى المرء كربوهيدرات سهلة الهضم يمكن أن تساعد في منع الجوع أثناء التمرين وتمنحك الطاقة ".

فيما يلي قائمة بالأطعمة التي تعتبر مثالية لتناولها قبل التمرين: دقيق الشوفان

يعد تناول دقيق الشوفان أمرًا رائعًا قبل التدريبات الصباحية، وعند الجري على معدة فارغة، وبالتالي لا يمكنك تناول وجبة قبل التمرين بساعتين، من المعروف أن دقيق الشوفان يستقر جيدًا كما أنه مصدر كبير للطاقة، إذا أضفت القليل من الفاكهة إلى دقيق الشوفان ، فهذا أفضل.

أرز بني بالدجاج

بينما يمارس غالبية الناس في الصباح قبل التوجه إلى الكلية أو العمل ، هناك من يذهبون إلى صالة الألعاب الرياضية في المساء أو في الليل بسبب ضيق الوقت، بالنسبة لهم ، يعد تناول الأرز البني مع الدجاج خيارًا جيدًا، يتم امتصاص الأرز البني ببطء وهو مصدر جيد للألياف والكربوهيدرات بينما الدجاج هو شكل مثالي من اللحوم الخالية من الدهون والبروتين. وبالتالي، فإن هذا المزيج مثالي قبل التمرين. ستحتاج إلى حوالي 200 إلى 300 سعر حراري وبالتالي ، يمكنك تناول وعاء متوسط ​​الحجم من الأرز البني (30 جم من الأرز البني غير المطبوخ) مع قطعتين من الدجاج ".

مخفوق البروتين

البروتين مهم للغاية للنمو الشامل للعضلات والعظام وحتى الجلد، يعتبر مخفوق البروتين جيدًا إذا لم تحصل على الكمية الكافية من المصادر الطبيعية، بالنسبة للرياضيين والأشخاص الذين يمارسون تدريبات منتظمة ، من الجيد تناول مشروب البروتين بعد التمرين، ولكن ليس كل ساعتين، وحذرت من أن مخفوق البروتين يمكن أن يكون له آثار جانبية مثل تلف الكلى. لذلك يجب استشارة الطبيب لمعرفة الجرعة اليومية الموصى بها من البروتين.

الموز

يحتوي على السكر والنشا التي تعطي الطاقة للجسم. فهي غنية جدا بالكربوهيدرات، يعد تناول موزة واحدة متوسطة الحجم قبل التمرين بحوالي 45 دقيقة إلى ساعة قبل التمرين تكفي عمومًا لإبقائك مستمراً طوال روتين التمرين.

ساندوتش زبدة الفول السوداني بالعسل

اختيار خبز القمح الكامل أو الخبز متعدد الحبوب للساندوتش بدلاً من الخبز العادى، والعسل مصدر ممتاز للسكر الطبيعي أي الطاقة، إذا كنت تمارس التمارين في الصباح ، فعليك تناول شطيرة زبدة الفول السوداني من الخبز الأسمر، بما أنك كنت صائمًا لمدة ثماني إلى تسع ساعات أثناء النوم . "

ألواح الطاقة / الجرانولا

تناول شريط ما قبل التمرين أنه سيكون لديك المزيد من الطاقة أثناء التمرين، عادة ما تحتوي ألواح الطاقة على الكربوهيدرات، وهو ما يعطي الطاقة للجسم، ومع ذلك ، تأكد من أن شريط الطاقة / الجرانولا الخاص بك يحتوي على الحد الأدنى من الدهون والبروتينات والألياف ، كما يقول سمير.

اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على الكالسيوم والبروتينات وقليلًا من السكر الطبيعي الموجود بكميات صغيرة. نظرًا لأنه سهل على المعدة والجهاز الهضمي ، فإنه يعد خيارًا رائعًا لتناوله قبل التمرين المكثف، ستمنحك إضافة بعض الحبوب الكاملة أو الفواكه أو العسل إلى الزبادي دفعة سريعة للطاقة.