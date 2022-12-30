أسرع طريقة تخسيس 5 كيلو في 10 أيام برجيم بداية العام 2023 

بيروت - نادين محمد - تبحث الكثيرات عن اسرع طريقة تخسيس. وما لا يعلمنه هو ان احد انواع الرجيم وبات يعرف برجيم بداية العام 2023 يساعد على فقدان ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في 10 ايام. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، من الضروري تطبيق برنامج الرجيم بدقة وانتباه. فلكل يوم من ايامه برنامج يتضمن اصنافاً يمكن تناولها واخرى يجب الامتناع عنها. اذاً اليك كيفية تطبيق اسرع طريقة تخسيس 5 كيلو في 10 ايام برجيم بداية العام 2023.

رجيم بداية العام 2023



يعتبر هذا الرجيم اسرع طريقة تخسيس حيث يمكن ان يساعد على فقدان 5 كيلوغرامات في 10 ايام.

اليوم الاول



- يجب تناول المأكولات غير المصنعة او التي تحتوي على الاضافات الصناعية والسكر والدهون المشبعة والتركيز على تلك الطبيعية.

- الافضل التوقف عن استهلاك الملح لأنه يحد من قدرة الجسم على التخلص من السموم ويسبب احتباس الماء.

- ينصح بعدم تناول الدهون المشبعة ذات المصدر الحيواني وباستبعاد الكريما، الزبدة، اللحوم الدسمة، الأجبان كاملة الدسم، اللحوم المصنعة.

- الافضل تناول عشاء خفيف يخلو من النشويات ومن البروتينات الحيوانية.

- من المهم الحرص على تناول الطعام المطهو على البخار أو المشوي.

اليوم الثاني



- يجب شرب ليتر ونصف الى ليترين من الماء يومياً لأن هذا يساعد على تخليص الجسم من البقايا الضارة.

- من الممكن تناول الشاي الاخضر والخلاصات النباتية الخالية من السكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات.

- ينصح ايضاً بتناول انواع الحساء التي لا تحتوي على النشويات والمواد الدهنية والغنية بالماء والالياف والخضار.

اليوم الثالث



- يجب في هذا اليوم تناول الخضار خلال الغداء والعشاء. فهي تزود الجسم بالفيتامينات والمعادن.

- من المهم تناول حبتي فاكهة أو كوب عصير يومياً لأن هذا يمنع احتباس الماء.

- الافضل تناول البقوليات لأنها تحتوي على نسبة مهمة من البروتينات والمعادن والالياف. ويمكن أن تشكل بديلاً صحياً للحوم والاسماك مساءً.

اليوم الرابع



- في هذا اليوم يجب التركيز على الاطعمة المضادة للالتهابات. ولهذا ينصح بتناول ملعقة صغيرة من الكركم.

- يجب ايضاً ان تتضمن لائحة اليوم الرابع الاسماك الدهنية مثل السلمون، الماكريل، السردين،... فهي غنية بأحماض الاوميغا 3.

- يمكن ان تضاف الى الاطباق المختلفة ملعقة صغيرة من زيت الكولزا او الجوز او الكتان او من زيت الزيتون. فهذه الزيوت مصدر مهم لمضادات الاكسدة.

- من المفيد تناول وجبة خفيفة تحتوي على قطعة من الشوكولاته الداكنة، عشر حبات من الجوز او اللوز او البندق.

اليوم الخامس



- ينصح بأن يضاف الى المائدة الصحية القليل من الفجل الاسود لأنه يعمل على تنظيف الكبد والمجاري الصفراوية وبالتالي على تخليص الجسم من السموم. كما يحتوي على عناصر مضادة للبكتيريا الضارة.

- من المفيد تناول الارضي شوكة الذي يحفز انتاج الصفراء وينشط عملية ايض السكريات والدهون.

- يمكن ايضاً تناول الشمندر الذي يحتوي على البيتايين وهي مادة تحفز عملية الهضم وتمنع تراكم الدهون في الكبد.

اليوم السادس



- يجب تناول الخضار والفواكه والحبوب التي تحتوي على البريبيوتيك المفيدة جداً. ولهذا من المهم التركيز على الثوم، الارضي شوكة، الشمندر، البروكولي، الملفوف، اللفت، البصل، المز، الحمضيات، التفاح، الاجاص، المانغا، الفواكه المجففة، العدس، الحمص، الفاصوليا الحمراء، القمح الكامل، الجاودار، الشوفان.

- من المفيد جداً في هذه المرحلة تناول كوبين من اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر لأنه يحتوي على البكتيريا المفيدة التي تؤدي دوراً مهماً في عملية امتصاص الجسم للمغذيات وفي الحد من حدوث اضطرابات الامعاء مثل النفخة المزعجة والامساك او الاسهال.

اليوم السابع



- يجب تناول فطور يحتوي على البروتينات مثل البيض ومنتجات الالبان وخصوصاً الزبادي والجبنة البيضاء قليلة الدسم.

- يمكن خلال الغداء تناول اللحوم والاسماك الخالية من الدهون. والافضل الا يتعدى وزن الوجبة الـ130 غ كحد وسطي.

- من الممكن خلال العشاء تناول بيضتين من دون ملح او 80 غ من السمك او من اللحم الخالي من الدهون. كما من المفيد تناول طبق من السلطة.

اليوم الثامن



- في هذا اليوم يمكن تناول اصناف مثل الكينوا، الارز الاسمر، البرغل، المعكرونة، البطاطا الحلوة، الجاودار، الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

- يسمح ايضاً باستهلاك الحبوب الكاملة او شبه الكاملة فهي تحتوي على نسبة مهمة من الالياف والمعادن والفيتامينات الاساسية.

اليوم التاسع



- في هذا اليوم، واثناء تطبيق اسرع طريقة تخسيس من خلال اتباع رجيم نهاية 2021، يمكن تناول الاطعمة الطازجة وخصوصاً تلك التي تحتوي على الفيتامين C.

- يجب تشكيل الالوان في الطبق الواحد اي تناول الفواكه والخضار الغنية بمضادات الاكسدة معاً.

- من المفيد تناول الاعشاب التي تضفي نكهة مميزة على الاطباق والغنية بالمعادن والفيتامين C.

- يسمح ايضاً بتناول القليل من اللحم الاحمر الخالي من الدهون. فهذا يساعد على محاربة الشعور بالتعب.

اليوم العاشر



- يجب تناول وجبة فطور تحتوي على البروتين مثل البيض ومنتجات الالبان الطبيعية.

- يمكن تناول البروتينات الحيوانية خلال الغداء باعتدال. والافضل الا تتجاوز الحصة في هذه الحالة الـ120 الى 130 غ. ويجب ان تكون خالية من الدهون والا يتم استهلاكها اكثر من مرتين اسبوعياً.

- خلال العشاء يمكن اختيار الحبوب والبقوليات التي تزود الجسم بالطاقة وتمنع تخزين الدهون فيه وتحفز عملية المرور المعوي.

- من الضروري تناول الخضار والفواكه في الفترات الفاصلة بين الوجبات والامتناع عن استهلاك المشروبات الغنية بالسكر. وهكذا بات من الممكن تطبيق اسرع طريقة تخسيس في نهاية 2021 وخسارة ما لا يقل عن 5 كيلوغرامات في 10 ايام من دون الاحساس بالتعب او الحرمان.



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