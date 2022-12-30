بيروت - نادين محمد - فوائد الشيلاجيت للنساء عديدة، فهي واحدة من أكثر الأعشاب فعالية التي لها آثار إيجابية على صحتك العامة ورفاهيتك، ويحتوي الشيلاجيت على كميات وفيرة من حمض الفولفيك، مما يحسن قدرة أمعائك على امتصاص العناصر الغذائية الأساسية والمعادن من الطعام. إليك أهم الفوائد الصحية للشيلاجيت للنساء.

1. فوائد الشيلاجيت للنساء وعلاج فقر الدم

يعد فقر الدم هو حالة صحية يفتقر فيها الجسم إلى ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة لحمل الأكسجين الكافي إلى أنسجة الجسم. إذا كنت مصابًا بفقر الدم، فستكون مستويات الهيموجلوبين لديك منخفضة جدًا.

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تعد النساء أكثر عرضة للإصابة بفقر الدم؛ لأنهن يفقدن الدم كل شهر أثناء الحيض، ويمكن أن يكون الشيلاجيت مفيدًا في علاج فقر الدم. وهو مكمل غذائي غني بالحديد، ويزيد بشكل كبير من مستوى الهيموجلوبين في الدم.

2. فوائد الشيلاجيت للنساء وتحسين الخصوبة

يمكن أن تؤثر دورات الطمث غير المنتظمة عند الإناث على خصوبتهن. يساعد شيلاجيت على تنظيم الدورة الشهرية، وبالتالي يكون له تأثير إيجابي على الصحة الإنجابية للمرأة. يحسن تدفق الأكسجين والمواد الغذائية إلى الأعضاء التناسلية. يساعد شيلاجيت بنشاط في إزالة السموم والمواد الكيميائية.

يعزز تنظيف الجسم من السموم من الأعضاء التناسلية ويعزز صحة الرحم. الاختلالات الهرمونية وصعوبة الحمل.

يعد الشيلاجيت مفيداً للنساء اللواتي يرغبن في تخسيس الوزن، ويساعد على تكسير الدهون عن طريق زيادة التمثيل الغذائي.

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3. يعزز صحة العظام

عند نقص هرمون الإستروجين أثناء انقطاع الطمث يقلل من امتصاص الكالسيوم، مما يؤدي إلى ضعف العظام وتقليل كثافة المعادن في العظام. يعد الشيلاجيت عشباً طبيعياً ممتازاً يساعد في تقوية العظام. يعزز نقل المعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفات إلى العظام وأنسجة العضلات. وهذا بدوره يقلل من خطر هشاشة العظام وكسرها. حتى في حالة حدوث كسر في العظام، فإن الشيلاجيت يعزز تمعدن العظام ويسرع الشفاء.

يمكن أن يساعد شيلاجيت في الوقاية من حالات مثل هشاشة العظام. يزيد من ترسب الكالسيوم في العظام ويعزز عمل الإنزيمات والهرمونات المسؤولة عن تكوين العظام. يجب على النساء بعد انقطاع الطمث البدء في تناول الشيلاجيت.

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4. يقلل من التوتر والقلق

عادة ما تكون النساء أكثر عرضة للتوتر والإجهاد في حياتهن اليومية. للشيلاجيت خصائص تساعد على تهدئة العقل وتخفيف القلق والتوتر عن طريق تحفيز النوم وتحسين الذاكرة.

يحد من هرمونات التوتر، ويزيد من هرمونات الشعور بالسعادة والتي ترفع من مزاجك وتزيد من الشهية وتحث على الشعور بالراحة. لا يسمح شيلاجيت لأي جذور حرة بإلحاق الضرر بخلايا الدماغ مما يقوي الخلايا العصبية في الدماغ وخفض مستويات التوتر والقلق.

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5. يساعد في تقوية المناعة

من فوائد الشيلاجيت للنساء كونه مصدراً كبيراً لمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للشيخوخة. يمنع الضرر الخلوي الناجم عن الجذور الحرة والجزيئات غير المستقرة. يساعد على تقوية مناعة الجسم، ويحميك من الالتهابات والأمراض المختلفة.

6. يقلل من مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل

الصورة من موقع AdobeStock

النساء بشكل عام أكثر عرضة لالتهاب المفاصل وهي حالة التهاب المفاصل. يعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل من مستويات عالية من الإجهاد التأكسدي ويتم إنتاج مركبات التهابية فيها، والتي يمكن أن يقلل منها الشيلاجيت بشكل فعال.

7. معزز الطاقة

الإجهاد والمسؤوليات الإضافية للمرأة في حياتها اليومية تجعلها تشعر بالتعب. يعد شيلاجيت مكملاً رائعاً لزيادة مستويات الطاقة لديهن وهو علاج مفيد لمرض الزهايمر.

الصورة من موقع AdobeStock

8.يقلل من علامات الشيخوخة

الخصائص المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة موجودة أيضًا في شيلاجيت مما يساعد على تقليل علامات التجاعيد والخطوط الدقيقة. كما أنه يجعل بشرتك أكثر شبابًا وثباتًا.

الصورة من موقع AdobeStock

9. لصحة قلب أفضل

أظهرت الدراسات أن تناول الشيلاجيت مع مرور الوقت يحسن صحة القلب، ويجعل المرء أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب.

كما يحتوي شيلاجيت على حمض الفولفيك إلى جانب 84 من المعادن الفعالة الأخرى التي تساعد على التخلص من التعب والشعور بالغثيان والوذمة الرئوية والأرق ونقص الأكسجين.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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