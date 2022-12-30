شكرا لقرائتكم خبر عن عصير التفاح والبنجر والجزر مشروب صحي لفقدان الوزن.. اعرف فوائده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عصير التفاح والبنجر والجزر أحدث اتجاهات التغذية التي انتشرت مؤخرا وهو مشروب صحي لإزالة السموم من الجسم وكذلك يفيد الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن إذا تم دمجه مع نظام غذائي صحي، في هذا التقرير نتعرف على فوائد عصير التفاح والبنجر والجزر، بحسب موقع "Health". فوائد عصير التفاح والبنجر والجزر التفاح له قيمة غذائية عالية وأظهرت الدراسات أنه غني بالألياف ومضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري وحتى السرطان.

والبنجر يحتوى على خصائص تساعد على إزالة السموم من الجسم كما أنها غنية بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات التي تساعد في محاربة الالتهابات كما أنه يساعد في تقليل الألم وتحسين الوظيفة الإدراكية وتقليل الالتهاب، وفقًا للدراسة المنشورة في مجلة Nutrients.

وأظهرت العديد من الدراسات أن الجزر غني بالكاروتينات والفيتامينات والألياف الغذائية يحتوي الجزر أيضًا على مضادات الأكسدة والمعادن كما أنه يزيل السموم من جسمك.



هل عصير التفاح والبنجر والجزر صحي؟ هل عصير التفاح والبنجر والجزر صحي؟ عصير التفاح والبنجر والجزر هو مشروب صحي للغاية لأن الفواكه والخضروات مغذية للغاية ، ومليئة بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وغنية بالألياف بالإضافة إلى ذلك ، فهي متوفرة بسهولة، وغير مكلفة، وتحتوي على نسبة عالية من العناصر الغذائية .

ولفقدان الوزن، يوصي بتناول نظام غذائي صحي منخفض الكربوهيدرات وقليل الدهون وعالي البروتين إلى جانب عصير التفاح والبنجر والجزر.

النظام الغذائي الذي ينقص السعرات الحرارية هو الطريق الصحيح إذا كنت تحاول التخلص من الكيلوجرامات الزائدة. كجزء من نظام غذائي صحي، يعتبر عصير التفاح والبنجر والجزر مغذيًا ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يعزز الشعور بالشبع والامتلاء، نظرًا لأن عصير التفاح والبنجر والجزر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والألياف ، فهو مفيد للقلب.

إذا تم تناوله مع نظام غذائي صحي ومتوازن ، والذي يحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول والصوديوم ، فقد يكون مفيدًا لقلبك.

يوصى بضرورة تناول عصير التفاح والبنجر والجزر كمشروب في منتصف النهار أو في المساء ومع ذلك، تأكد من إضافة الألياف إلى نظامك الغذائي أيضًا.