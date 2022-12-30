أفضل وقت للرياضة قبل أو بعد الأكل؟

بيروت - نادين محمد - أفضل وقت للرياضة قبل الأكل أو بعد الأكل؟ هذا السؤال يدور ببال الكثير منّا، خاصة وأنه في كثير من الأحيان نحتاج إلى بعض الأطعمة لنحصل على الطاقة لأداء التمرين، ولكن في نفس الوقت نسمع عن التمرينات قبل تناول الطعام تحرق الدهون.

ممارسة الرياضة قبل الأكل

ممارسة الرياضة قبل الأكل قد تساعد على حرق الدهون (مصدر الصورة freepik)

إذا كنت تمارسين الرياضة في الصباح، فهذا يعني أنك تتمرنين على معدة فارغة، وقد أثبتت الكثير من الأبحاث أن ذلك يساعد على استخدام جسمكِ للدهون من أجل الحصول على وقود، وبالتالي يساعد في خسارة الوزن، حيث إن مصادر الطاقة الأساسية لجسمك هي دهون الجسم والكربوهيدرات.

كذلك، يتم تخزين الدهون على شكل دهون ثلاثية في الأنسجة الدهنية، بينما يتم تخزين الكربوهيدرات في العضلات والكبد كجزيء يسمى الجليكوجين، كما الكربوهيدرات متوفرة أيضًا في شكل سكر الدم.

وتشير الدراسات إلى أن نسبة السكر في الدم تكون أعلى قبل وأثناء التمرين عند تناول الطعام قبل التمرين، وهذا منطقي لأن معظم وجبات ما قبل التمرين في هذه الدراسات توفر الكربوهيدرات، التي يستخدمها الجسم للطاقة أثناء التمرين.

وعند ممارسة الرياضة على معدة فارغة، يتم تلبية المزيد من احتياجات الجسم من الطاقة عن طريق تكسير دهون الجسم.

كما وجدت دراسة أجريت على 273 مشاركًا أن حرق الدهون كان أعلى أثناء ممارسة الرياضة قبل تناول الطعام.

القدرة على أداء التمرين

أحياناً يحتاج البعض إلى تناول بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة، من أجل الحصول على أفضل أداء للتمرينات الرياضية، ولكن وجدت دراسات أخرى فحصت التدريب المتقطع عالي الكثافة (HIIT) أيضًا عدم وجود فرق في الأداء بين التمرين من دون تناول الطعام أو بتناوله، وقد يكون أحد أسباب عدم ظهور الفوائد الواضحة لتناول الطعام قبل ممارسة التمارين الرياضية القصيرة في هذه الدراسات بسبب مخزون الجسم من الطاقة.

إذ يخزن جسمك ما يقرب من 2000 سعرة حرارية كجليكوجين وأكثر من ذلك بكثير في دهون الجسم، وكل هذه الطاقة المخزنة تسمح لك بممارسة الرياضة حتى لو لم تأكلي لساعات.

ومع ذلك، أظهرت بعض الدراسات تحسنًا عند تناول وجبات أو مكملات تحتوي على الكربوهيدرات قبل التمرين، ويؤدي تناول الطعام قبل التمرين قصير المدة إلى تحسين الأداء لدى بعض الأشخاص، وربما يختلف الخيار الأفضل بناءً على الفرد.

الأمر يختلف حسب الفرد

التمرين قبل الأكل أوبعده يختلف حسب الفرد (مصدر الصورة freepik)

في النهاية، كي تعرفي إجابة هذا السؤال "أفضل وقت للرياضة قبل الأكل أو بعد الأكل؟" فعليك إدراك أن الأمر يعتبر نسبي للغاية، فحسب الدراسات المختلفة لم يكن هناك فرق كبير بالحصول على النتائج، أو تلك التي تتعلق بعملية تخسيس الوزن، حيث استطاع كل من لم يأكل قبل التمرين، أو من يتناول وجبة خفيفة في تحسين أداء التمرين وخسارة الدهون، ولكن يعود الأمر إلى طبيعة كل شخص.

المصدر: Healthline

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