شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن فقدان الشهية العصبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يمكن لأي شخص أن يصاب بفقدان الشهية، لكنه أكثر شيوعًا عند النساء والفتيات المراهقات، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فإن فقدان الشهية العصبي أو فقدان الشهية لفترة قصيرة ، هو اضطراب في الأكل يتضمن قيودًا شديدة على تناول الطعام.

ويعاني الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب من خوف شديد من زيادة الوزن. إنهم على استعداد لاستخدام تدابير غير صحية ومتطرفة للتحكم في تناول السعرات الحرارية.

في بعض الأحيان ، يمارس الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضة بشكل قهري ، أو يتقيأون بعد الأكل ، أو يستخدمون الملينات ، أو يتناولون الأدوية ، أو الأكل بنهم.

كل ما تريد معرفته عن فقدان الشهية العصبى :





س: ما هي علامات وأعراض فقدان الشهية العصبى؟

يسبب فقدان الشهية مجموعة واسعة من الأعراض ، والتي يمكن أن تكون جسدية وعاطفية وسلوكية.

قد تشمل الأعراض الجسدية لفقدان الشهية ما يلي:

-فقدان الوزن الشديد

-وزن جسم منخفض جدا

-إعياء

-أرق

-تعداد الدم غير الطبيعي

-الإغماء أو الدوخة

-شعر رقيق أو هش

-شعر ناعم يغطي جسمك

-أصابع زرقاء

-بشرة جافة أو ملطخة أو صفراء

-فترات الحيض غير المنتظمة (عند النساء)

-الشعور بالبرد طوال الوقت

-إمساك

-آلام في المعدة

-اضطراب نبضات القلب

-ضغط دم منخفض

-تجفيف

-تورم في الذراعين أو الساقين

-عضلات ضعيفة

-ذاكره ضعيفه

-الأسنان المشوهة أو مشاكل الأسنان الأخرى

-جروح أو مسامير في مفاصل أصابعك (من القيء المستحث)

-الأعراض العاطفية والسلوكية





بعض الأعراض العاطفية والسلوكية المرتبطة بفقدان الشهية هي

-الانشغال بالوزن أو الطعام

-تناول القليل جدًا أو عدم تناول الطعام على الإطلاق

-رفض الأكل من حول الآخرين

-الكذب بشأن مقدار ما تأكله

-تناول الملينات أو حبوب الحمية

-تجعل نفسك تتقيأ

-ممارسة الرياضة بشكل مفرط

-أن تكون سريع الانفعال أو متقلب المزاج

-الانسحاب من المواقف الاجتماعية

-ارتداء طبقات من الملابس لتغطية جسمك

-تزن نفسك باستمرار

-الشكوى من السمنة

-الأحدث في الصحة العاطفية

س: ما هي أسباب وعوامل الخطر لفقدان الشهية؟

يمكن أن يصاب أي شخص بفقدان الشهية ، ولكن هذا الاضطراب أكثر شيوعًا بين الفتيات والنساء أكثر من الفتيان والرجال.

عادة ما تصاب الفتيات بفقدان الشهية في سن 16 أو 17 عامًا تكون المراهقات والنساء في أوائل العشرينات من العمر أكثر عرضة للإصابة.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى لفقدان الشهية ما يلي:

-وجود أحد أفراد الأسرة المقربين مصابًا باضطراب في الأكل

-رجيم

-تغيير الحياة (مثل بدء عمل جديد أو وفاة أحد أفراد أسرته)

-الباحثون ليسوا متأكدين تمامًا من أسباب فقدان الشهية، و من المحتمل أن يكون سبب الاضطراب مزيج مما يلي:

-العوامل البيولوجية قد يعاني بعض الأشخاص من تغيرات جينية تعرضهم لخطر الإصابة بفقدان الشهية.

-العوامل النفسية، فقدان الشهية يرتبط بسمات الشخصية الوسواسية القهرية والقلق. قد يكون الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالات النفسية أكثر عرضة للإصابة بفقدان الشهية.

-العوامل البيئية قد تلعب التجارب الاجتماعية والتوقعات الثقافية دورًا في فقدان الشهية.

-فقدان الشهية مقابل اضطرابات الأكل الأخرى.

-يختلف فقدان الشهية عن اضطرابات الأكل الأخرى ، مثل الشره المرضي واضطراب الأكل بنهم ، على الرغم من أنهما يشتركان في بعض الأعراض.

-الاختلاف الرئيسي هو أن الأشخاص المصابين بفقدان الشهية لا يأكلون ما يكفي ، بينما يعاني المصابون بالشره المرضي واضطرابات الأكل بنوبات من تناول كميات كبيرة من الطعام ثم محاولة التخلص من السعرات الحرارية.

إذا كنت تعاني من فقدان الشهية ، فعادةً ما يكون وزنك ناقصًا ، فالأشخاص المصابون بالشره المرضي قد يكون وزنهم طبيعيًا أو أعلى من الوزن الطبيعي.

كيف يتم تشخيص مرض فقدان الشهية؟

يعد الحصول على التشخيص أمرًا مهمًا ، لذا يمكنك البدء في العلاج الفوري.

سيسألك طبيبك عن الأعراض والسلوكيات والتاريخ الطبي. من المحتمل أن تخضع لفحص بدني واختبارات إضافية ، مثل سحب الدم أو اختبار البول ، لاستبعاد المشكلات الأخرى.

قد تحتاج أيضًا إلى اختبار وظائف الكلى ، أو اختبار كثافة العظام ، أو مخطط كهربية القلب (ECG أو EKG) لمعرفة كيف أثر فقدان الوزن على أجزاء مختلفة من جسمك.

س: ما هي خيارات الدواء ؟

لا توجد أي عقاقير معتمدة لعلاج فقدان الشهية ، ولكن في بعض الأحيان يمكن أن تساعد الأدوية التي تعالج الأسباب الكامنة على سبيل المثال ، قد تخفف مضادات الاكتئاب بعض الأعراض المصاحبة لفقدان الشهية.

العلاجات البديلة والتكميلية

يحاول بعض الأشخاص المصابين بفقدان الشهية اتباع طرق بديلة ومكملة لتقليل التوتر وتعزيز الاسترخاء و تشمل العلاجات الشائعة ما يلي

تأمل

يوجا

العلاج بالإبر

تدليك

الوقاية من فقدان الشهية