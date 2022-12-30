شكرا لقرائتكم خبر عن تطبيق جديد يساعد على الاستفادة صحيا من تناول الفاكهة والخضراوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تطوير تطبيق جديد لمساعدة الأشخاص في الوصول إلى الهدف الموصى به بتناول خمس حصص من الفاكهة والخضروات يوميًا.

فوجدت دراسات من جامعة بورنماوث أنه في حين أن معظم البالغين في المملكة المتحدة على دراية برسالة الخمسة في اليوم ، فإن فهمهم لكيفية الوصول إليها ضعيف.

وقالت كاثرين أبليتون ، أستاذة علم النفس في جامعة بورنماوث ، التي قادت الدراسات في تطوير التطبيق الجديد، إنه يعلم الجميع أنه يجب أن يأكلوا خمسة حصص من الفواكه والخضراوات في اليوم، ولكن عندما نظرنا إلى أبعد من ذلك بقليل ، كان من الواضح أن الكثير من الناس لا يعرفون ما هو المهم بالنسبة للهدف ، ولم يعرفوا ما هو حجم الجزء ، ولم يدرك الكثيرون أنهم بحاجة إلى تناول خمسة أشياء مختلفة.

وأضاف أنه أظهرت دراساتنا أيضًا أن المعرفة المنخفضة ارتبطت باستهلاك أقل للفواكه والخضراوات، وأظهرت الأرقام الصادرة عن هيئة الصحة العامة في إنجلترا أن ثلث البالغين فقط و 12٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا يأكلون الكمية الموصى بها.

وتم إنشاء تطبيق SMART-5-A-DAY المجاني خصيصًا لمساعدة الأشخاص على فهم أحجام الحصص ومعرفة كيف تساهم كميات الفواكه والخضراوات التي يتناولونها في تحقيق هدفهم اليومي، حيث يختار المستخدمون الفاكهة أو الخضار التي تناولوها ، ثم سيُطلب منهم إدخال الكمية التي تناولوها منها، سيخبرهم التطبيق بعد ذلك ما إذا كان هذه الكمية بيشكل جزءًا كاملاً أو جزئيًا وما هو المبلغ الإضافي المطلوب للحصول عليه حتى جزء كامل، كما أنها تحافظ على إجمالي تقدمهم نحو هدف الخمسة في اليوم.

"ما يميز هذا التطبيق أنه بالإضافة إلى تتبع تناول الفاكهة والخضروات يوميًا ، فإنه يعلم الناس حجم الجزء ، حتى يصلوا إلى النقطة التي يعرفون فيها ما يحتاجون إليه لتناول الطعام بأنفسهم .

ووجدت دراسة لنسخة نموذجية سابقة أن لها بعض الفوائد لعادات الأكل لدى المستخدمين وفهمهم لما هو مطلوب للوصول إلى المدخول اليومي الموصى به.

ويتضمن الإصدار الذي تم إصداره اليوم العديد من التحديثات من التعليقات بعد تجربة النموذج الأولي ، والتي يأمل الباحثون أن تؤدي إلى تغييرات أكبر في سلوكيات الأكل بين مستخدميها.