شكرا لقرائتكم خبر عن القهوة تقلل احتمالات إصابة المرأة بمرض السكر بعد الحمل.. دراسة تكشف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن شرب القهوة قد يقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري بعد الحمل والولادة، وقال الباحثون في المركز العالمي لصحة النساء الآسيويات في جامعة سنغافورة إن النساء المصابات بسكري الحمل قد يتعرضن لخطر الإصابة بالنوع الثاني بعشرة أضعاف مقارنة بغيرهن، بحسب موقع "Health".

وبحسب الدراسة فإن القهوة التي تحتوي على الكافيين، عند تناولها بشكل صحيح [2 إلى 5 أكواب يوميًا، بدون سكر ومنتجات ألبان كاملة الدسم]، يمكن دمجها في نمط حياة صحي نسبيًا لبعض السكان.

وأظهرت الدراسات السابقة أن شرب 2 إلى 5 أكواب من الكافيين أو القهوة منزوعة الكافيين يوميًا كان أكثر صحة من المشروبات المحلاة صناعياً.

وتابع الباحثون أكثر من 4500 امرأة كان لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل على مدى 25 عامًا، وفحصوا استهلاك القهوة لفترة طويلة والمخاطر.

بالمقارنة مع أولئك الذين لم يشربوا القهوة، فإن أولئك الذين تناولوا 4 أكواب أو أكثر في اليوم بعد الحمل لديهم خطر أقل بنسبة 53٪ للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووجدت الدراسة أن أولئك الذين شربوا 2 إلى 3 أكواب قللوا من مخاطرهم بنسبة 17٪ ، وأولئك الذين شربوا كوبًا واحدًا أو أقل لديهم خطر أقل بنسبة 10٪.

ووجد الباحثون أيضًا أن استبدال المشروبات المحلاة بالقهوة المحتوية على الكافيين قلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 10٪ لكوب من المشروبات المحلاة صناعياً و 17٪ لمشروب محلى بالسكر.

وقال الباحثون إن القهوة يمكن أن تكون مفيدة بسبب مكوناتها النشطة بيولوجيًا، مثل البوليفينول ، والتي تعد من المغذيات الدقيقة النباتية بشكل طبيعي. توجد بكميات صغيرة في النباتات وبعض الأطعمة ، مثل الفواكه والخضروات والمكسرات والزيوت والحبوب الكاملة.