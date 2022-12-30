شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: المدخنون أكثر عرضة لفقدان الذاكرة في منتصف العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن التدخين لا يضر بصحة الرئة والقلب فقط، بل يزيد من فرص فقدان الذاكرة في منتصف العمر، وقال الباحثون في جامعة ولاية أوهايو الأمريكية أن احتمالية التدهور العقلي والمعرفي أقل بالنسبة لأولئك الذين يقلعون عن التدخين- حتى لو فعلوا ذلك في مرحلة متأخرة من حياتهم، بحسب موقع "Health".

واستخدمت هذه الدراسة الجديدة تقييمًا ذاتيًا لسؤال المشاركين عما إذا كانوا يعانون من تدهور أو فقدان الذاكرة أو الارتباك المتكرر المعروف أيضًا باسم "التدهور المعرفي الذاتي".وباستخدام مسح نظام مراقبة عامل المخاطر السلوكية لعام 2019، قارن الباحثون تدابير التدهور المعرفي الذاتي للمدخنين الحاليين والمدخنين السابقين حديثًا وأولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل سنوات، وقاموا بتحليل أكثر من 136000 شخص في سن 45 وما فوق وأفاد حوالي 11 ٪ عن انخفاض معرفي شخصي.

وقال كبير مؤلفي الدراسة جيفري وينج، الأستاذ المساعد لعلم الأوبئة في ولاية أوهايو: "كانت العلاقة التي رأيناها أكثر أهمية في الفئة العمرية 45 إلى 59 عامًا، مما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في تلك المرحلة من الحياة قد يكون له فائدة للصحة الإدراكية".

كان انتشار التدهور المعرفي الشخصي لدى المدخنين الذين شملتهم الدراسة ما يقرب من 1.9 مرة من غير المدخنين. بالنسبة لأولئك الذين أقلعوا عن التدخين قبل أقل من 10 سنوات، كان ذلك 1.5 مرة مقارنة بغير المدخنين.