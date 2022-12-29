شكرا لقرائتكم خبر عن 5 تمارين لتعزيز وظائف الدماغ وتحسين الذاكرة.. منها التنفس العميق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج عقلك إلى تمارين لتقوية الذاكرة، والوظائف الإدراكية الأخرى، لذا لا تقلل من أهمية التمارين البدنية، والذهنية التي تساعد على تحسين التركيز والذاكرة وصحة الدماغ، بحسب موقع "Health".في هذا التقرير نتعرف على 5 تمارين للدماغ يمكن أن تحسن التركيز والذاكرة وتحافظ على الشباب.

وإذا أهملت صحة دماغك، فقد تواجه عددًا من المشكلات مثل:

التدهور المعرفي

صعوبة تعلم الأشياء

ارتفاع مخاطر القلق والاكتئاب

صعوبة حل المشكلات

-يمكن أن تصبح إدارة الإجهاد صعبة

-مشكلة في التركيز

-ضباب الدماغ

5 تمارين تعزز صحة الدماغ والذاكرة

1. الحركة والنشاط البدني بصفة عامة

يرتبط نمط الحياة المستقرة بانخفاض الذاكرة ووظائف المخ. من خلال الانخراط في نشاط بدنى قد تقلل من احتمالية حدوث مثل هذه الآثار. يمكنك الرقص أو المشي أو المشي مع حيوانك الأليف، أو استخدام السلم بدلاً من المصعد، والذهاب في نزهة صباحية للحفاظ على نشاطك.

ويمكن لألعاب العقل مثل السودوكو تعزيز التركيز والتفكير وقدرات حل المشكلات.

2. تمرين القرفصاء

لتحسين صحة دماغك، لا تحتاج إلى التمرن الجاد في صالة الألعاب الرياضية يمكن القيام به في المنزل مع تمرين القرفصاء.

في حين أن القرفصاء هي واحدة من أفضل التدريبات لزيادة القوة والاستقرار ، إلا أنها يمكن أن تساعد أيضًا في تحسين الأداء المعرفي إنها تحفز إنتاج هرمونات السعادة وتؤدي إلى تطوير خلايا دماغية جديدة نتيجة لذلك ، قد لا تعاني من مشاكل الصحة العقلية.

3. التمارين الهوائية

تشمل التمارين الهوائية السباحة والقفز والمشي وركوب الدراجات، التمارين الهوائية تساعد في إبطاء عملية شيخوخة العقل. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لهذه التدريبات أن تحسن مزاجك، وذاكرتك، وجهاز المناعة ، والوظيفة المعرفية ، والتركيز يمكنهم تقوية الروابط العصبية الموجودة في الدماغ وإصلاح الأضرار المرتبطة بالتوتر.

4. الرقص

يعد الرقص من أفضل تمارين الدماغ لتحسين المزاج والصحة العقلية قد يساعد الرقص في تقليل مخاطر الإصابة بالخرف ، وفقًا للعديد من الأبحاث بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحفز مناطق الدماغ المتعلقة بالإيقاع والتوازن.

5. تمارين التنفس

تمارين التنفس لها العديد من الفوائد لجسمك وعقلك يمكنك استخدامها للاسترخاء وتحسين أداء العضلات وخفض ضغط الدم والتحكم في معدل ضربات القلب وزيادة مستويات الأكسجين في الدم.

تدرب على التنفس العميق البطيء لصالح عقلك قد تساعدك الممارسة المنتظمة لهذا التمرين على التركيز بشكل أفضل ، ولديك ذاكرة عمل أفضل، وتقليل الضباب العقلي.