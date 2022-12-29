شكرا لقرائتكم خبر عن ألوان الطعام تسبب مشكلات صحية خطيرة.. اعرف ازاى تتجنبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - معظم الأشياء التي نأكلها في الخارج لها استخدام مكثف للألوان والنكهات والمواد الحافظة الاصطناعية، وهذا ما يجعلها جذابة ولذيذة، وفقًا للخبراء، فإن العلاقة بين اللون والذوق هي علاقة بديهية، لذلك يصبح من الضروري للمصنعين جعل هذه الأطعمة أكثر جاذبية وجاذبية وشهية.

ومع ذلك، يمكن أن تسبب ألوان الطعام في كثير من الأحيان عدم تحمل الجسم في شكل حساسية، والتي تنطوي على تفاعل الجهاز المناعي الذي يمكن أن يكون خطيرًا للغاية.

وفقا لموقع " timesnownews"، العديد من الدراسات ربطت الأصباغ الغذائية الصناعية بـ: فرط النشاط ، بما في ذلك اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه عند الأطفال.

تغيرات سلوكية مثل التهيج والاكتئاب والقلق

الشرى والربو

نمو الورم السرطاني

الأطعمة الشائعة التي تحتوي على أصباغ

تحتوي العديد من الأطعمة التي نستهلكها يوميًا على أصباغ غذائية صناعية ، يتم استخدام كل منها بشكل مختلف وقد تسبب مشاكل صحية مختلفة، فيما يلي قائمة بالعناصر الغذائية الشائعة التي نستهلكها بانتظام:

مثلجات الفانيليا

الخل البلسمي

خبز ابيض

الفشار

مخللات

مرقة للسلطة

زبادي محلى

قطع مغذية

دقيق الشوفان

الحبوب

حلوى

كولا ومشروبات غازية

رقائق

ألوان الطعام المسببة للحساسية

بعض أصباغ الطعام الشائعة المسببة للحساسية هي:

تُعد صبغة ألوان الطعام هذه ، والمعروفة أيضًا باسم FD و C Red 40 و Food Red 17 ، مكونًا شائعًا في الأطعمة المستخدمة على نطاق واسع في الحلوى والمشروبات الغازية والحبوب وما إلى ذلك.

وفقًا لموقع Scitechdaily ، يمكن أن يكون الاستهلاك طويل المدى لـ للون الأحمر محفزًا محتملاً لأمراض الأمعاء الالتهابية (IBDs) ، بما في ذلك مرض كرون والتهاب القولون التقرحي.

يقول العلماء إن التعرض المستمر لـ Allura Red AC يضر بصحة الأمعاء ويعزز الالتهاب. تعطل الصبغة بشكل مباشر وظيفة الحاجز المعوي وتزيد من إنتاج السيروتونين ، مما يغير تكوين ميكروبيوتا الأمعاء مما يؤدي إلى زيادة القابلية للإصابة بالتهاب القولون.

يؤثر أيضًا على المشكلات السلوكية عند الأطفال، مثل اضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

الأصفر

لون طعام شائع آخر يستخدم في الحلويات والجبن والكاتشب وصلصة السلطة ، أبلغ الناس عن العديد من المشكلات الصحية التي تشمل الحساسية وخلايا النحل والتورم.

وفقًا لـ Healthline ، قد يؤدي اللون الأصفرإلى نوبات الربو عند الأطفال.

اللون القرمزي

يشار إليه أيضًا باسم مستخلص قرمزي أو أحمر طبيعي 4 ، يأتي القرمزي من الحشرات المجففة وقد استخدم في الطعام منذ العصور القديمة.

يعتقد خبراء الصحة أنه يسبب العديد من ردود الفعل الجسدية مثل تورم الوجه والطفح الجلدي والصفير ، ويمكن أن يسبب صدمة الحساسية، تستخدم على نطاق واسع في البرجر والنقانق والحلويات ولبن الفاكهة ، قد تكون صبغة الطعام هذه شديدة الخطورة.

علامات وأعراض رد الفعل التحسسي

على الرغم من أن أعراض تفاعل لون الطعام يمكن أن تكون شديدة أو خفيفة ، فمن الأفضل دائمًا استشارة الطبيب. تتضمن بعض العلامات والأعراض الشائعة للتفاعل ما يلي:

الهبات الساخنة

الصداع

قشعريرة

حكة في الجلد

احمرار على الجلد ، البثور

تورم في الوجه والشفتين ومناطق الجبهة

ضيق الصدر

الدوخة والغثيان

ضغط دم منخفض

ضيق التنفس

إذا كنت تعاني من هذه الأعراض ، فعليك دائمًا إجراء اختبار الحساسية للعثور على المصدر.

كيف تتجنب ألوان الطعام؟

ينصح الأطباء بالحد من صبغات الطعام في وجبات أطفالك وأن يكونوا يقظين بشأن أي من الآثار الجانبية التي يعانون منها. للقيام بذلك ، اتبع هذه النصائح:

قراءة الملصقات:

تأكد من التحقق من ملصقات التغذية واذهب إلى الأطعمة التي تستخدم ألوانًا غذائية طبيعية من مستخلصات الفاكهة والخضروات. يعتبر الشمندر أو عصير التوت الأزرق أو الجزر بدائل جيدة للأصباغ الصناعية.

اختر محلي الصنع:

اصنع الطعام في المنزل بدلاً من الشراء من الخارج ، باستخدام منتجات آمنة وطبيعية.

ركز على الأطعمة الكاملة:

تتم معالجة الأطعمة التي تأتي في عبوات وتحتوي دائمًا على أصباغ غذائية. قلل من الأطعمة المصنعة كلما أمكن ذلك.

تجنب الأطعمة المصنعة:

بصرف النظر عن مخاطر الألوان والأصباغ ، تعتبر الأطعمة المصنعة غير آمنة للأطفال ويمكن أن تسبب الكثير من المشكلات الصحية الأخرى.