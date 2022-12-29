بيروت - نادين محمد -

من الممكن تخسيس الثدي بسرعة. ومن اجل الوصول الى هذه النتيجة يمكن الاستفادة من خصائص يعض الوصفات الطبيعية. كما ينصح بالاعتماد على عدد من التمارين التي يمكن تطبيقها في المنزل. وهو ما يمكن ان تفعله الكثيرات ممن يردن شد منطقة الصدر والحصول على قوام متناسق. اذاً هذا ابرز ما يجب معرفته عن طريقة تنحيف الثدي من دون الحاجة الى جراحة.

الصورة من freepik



من اجل تخسيس الثدي بسرعة، من الممكن الاعتماد على بعض الوصفات المنزلية سهلة التحضير والتطبيق.

خلطة الزنجبيل والزبادي لشد الصدر

الصورة من freepik

المقادير

ملعقة طعام من بودرة الزنجبيل

3 ملاعق طعام من اللبن الزبادي

ملعقة طعام من بودرة الشبة

ملعقة طعام من ماء الورد

الطريقة

1 يتم مزج كل المكونات جيداً حتى الحصول على مزيج متجانس.

2 يترك الخليط لمدة 15 دقيقة.

3 بعد مرور هذه المدة يتم دهن الثدي به وتركه لمدة لا تقل عن 3 ساعات قبل الغسل بالماء الدافئ. ومن المهم تكرار الوصفة مرتين يومياً لتبدأ النتيجة بالظهور تدريجياً.



وصفة غسول الزنجبيل لتصغير الثدي



المقادير

3 ملاعق طعام من بودرة الزنجبيل

3 اكواب من الماء

الطريقة

1 تتم اضافة بودرة الزنجبيل الى الماء ووضع الخليط على النار وتركه بعد ان يغلي لمدة 5 دقائق على نار هادئة.

2 يتم سكب الخليط في وعاء كبير غير عميق وتركه الى ان يصبح دافئاً.

3 ينقع الثدي بالخليط ويترك لمدة 30 دقيقة.

ومن اجل الاستفادة من الوصفة يجب تكرارها مرتين يومياً.



مشروب تخسيس الثدي

الصورة من freepik



اذاً يمكن تخسيس الثدي بسرعة بالاعتماد على بعض الوصفات المنزلية. ومنها مشروب القهوة والقرفة والزنجبيل.

المقادير

ملعقة طعام من القهوة

ملعقة طعام من القرفة

ملعقة طعام من الزنجبيل

3 ملاعق طعام من العسل الطبيعي

الطريقة

1 تمزج كل المكونات بشكل تدريجي جيداً حتى يتم الحصول على مزيج خال تقريباً من التكتلات.

2 يوضع الخليط على النار ويترك ليغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

3 بعد ان يذوب العسل تماماً، ينزع الخليط عن النار ويسكب في عبوة نظيفة ويتم تناوله دافئاً. ومن المفيد تكرار الوصفة مرتين يومياً في الصباح والمساء من اجل الحصول على نتيجة سريعة.

تمارين لتصغير حجم الثدي



يمكن بعض التمارين والحركات الرياضية البسيطة ان يساعد على شد الثدي وعلى تصغيره.



التمرين الاول

الصورة من freepik



1 يجب الاستلقاء على البطن بشكل مستقيم.

2 بعد هذا يجب رفع الجزء الاعلى من الجذع مع الصدر والرأس الى اعلى.

3 والخطوة التالية هي رفع القدمين والساقين الى اعلى ايضاً.

4 اما الخطوة الرابعة فتقضي بتوجيه الذارعين الى الخلف مع محاولة الامساك بالقدمين. يجب الحفاظ على هذه الوضعية قدر المستطاع واستعادة الوضعية الاولى ثم تكرار التمرين 10 مرات.

التمرين الثاني

الصورة من freepik



يساعد هذا التمرين على تخسيس الثدي بسرعة في حال تمت ممارسته بشكل منتظم. ولهذا يجب القيام بهذه الخطوات.

1 يجب الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم.

2 توضع اليدان في موازاة الجسم من الجانبين.

3 يتم رفع الجزء العلوي من الجسم الى اعلى مع الركبتين من دون تحريك الرأس قدر الامكان بالاستناد على راحتي اليدين واسفل القدمين.

4 في هذه الاثناء من المهم شد الجذع والساقين والحفاظ على هذه الوضعية لمدة 10 ثوان وتكرار التمرين مرات عدة.



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