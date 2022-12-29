شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تلوث الهواء يتسبب فى اختراق حزيئات لا ترى بالعين المجردة للرئتين والدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن تلوث الهواء يتسبب فى اختراق حزيئات ضغيرة لا ترى بالعين المجردة للرئتين ومجرى الدم والجسم وهذة الجزيئات تتسبب فى الاصابة بأمراض الجهاز التنفسى المزمنة وسرطان الرئة والسكتات الدماغية والأزمات القلبية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن عقب السيجارة يحتاج إلى 10 سنوات كي يتحلل، مشيرة إلي أنه يحتوى على 4000 مادة يطلقها بعد تحلله فى التربة ما يسبب أضرارا بها.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن مبادرة صحة الرئة تستهدف الكشف المبكر لمرض السدة الرئوية وتحديد مدى درجته وتوجيه المدخن بعدد من النصائح اللازمة للإقلاع عن التدخين للحصول على العلاج فى أقرب مكان.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تهتم بمتابعة المرضى من خلال هواتفهم ومن خلال عيادات صحة الرئة المنتشرة بمستشفيات الأمراض الصدرية على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزارة الصحة والسكان، فحص 1200 شخص ضمن حملة "صحة الرئة" تحت شعار "معاك للأفضل".

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن مرض "الانسداد الرئوي"، بين المدخنين، باستخدام جهاز قياس وظائف التنفس، إلى جانب رفع الوعى الثقافى بخطورة التدخين، وضرورة الإقلاع عنه.

وأكد أهمية مكافحة التدخين فى ضوء مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، انطلاقا من أن التدخين يعد أحد أسباب التغيرات المناخية، حيث انتشرت فرق الحملة فى الأماكن العامة وأماكن التجمعات والأسواق والمحال التجارية، لتقديم خدماتها للفئات المستهدفة من المواطنين، وضيوف مصر الكرام.