مشروبات سهلة تساعد على الهضم في ليلة رأس السنة

بيروت - نادين محمد - إذا شعرت باضطرابات الجهاز الهضمي ليلة رأس السنة فقد تساعدك بعض المشروبات على تطهير الأمعاء وتعزيز عملية التمثيل الغذائي وطرد السموم وإنقاص الوزن وتحسين صحة الجهاز الهضمي. إليك مشروبات سهلة تساعد في علاج مشاكل الهضم في ليلة رأس السنة، وهي كالتالي:

1 ماء الليمون والخيار

يمكن أن يكون تناول عصير الخيار مفيدًا حقًا في تخفيف ارتجاع الحمض لأنه مغذٍ للغاية ويمد جسمك بالألياف والمياه اللازمة لتحسين الهضم، كما أنه منخفض السعرات الحرارية. ويمكن أيضًا أن يبقيك ممتلئة دون الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة.

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بينما الليمون غني بفيتامين C وB والمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والمغنيسيوم - فإن شرب ماء الليمون بانتظام لن يساعدك فقط على حرق الدهون ولكنه سيخلصك من مشاكل الجهاز الهضمي مثل الحموضة.

علاوة على ذلك، يحتوي ماء الليمون على خصائص ملينة يمكن أن تساعد في تحسين حركة الأمعاء والتخلص من السموم في الجسم، ومحاربة الانتفاخ والتخلص من غازات المعدة.

2. شاي الزنجبيل

الزنجبيل عشب رائع لجميع المشاكل داخل معدتك حيث تم استخدام الزنجبيل على مر العصور للمساعدة في تخفيف الحموضة والغازات. أيضًا، ويساعد تناول ماء الزنجبيل في إفراغ معدتك. حيث يحتوي على مركبات تسمى gingerols لها فوائد مضادة للالتهابات، تساعد على الهضم، و التخلص من الانتفاخ وغازات المعدة.

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3. ماء جوز الهند

ماء جوز الهند مصدر رائع للبوتاسيوم الذي يلعب دورًا كبيرًا في تهدئة المعدة، بالإضافة إلى أنه مفيد أيضًا للحفاظ على ترطيب الجسم، ويعزز من صحة الجهاز الهضمي والتخلص من غازات المعدة والانتفاخ.

لذا إذا كنت منزعجة من مشاكل المعدة المستمرة مثل الألم وعسر الهضم والحموضة، فإن تناول ماء جوز الهند بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا للغاية؛ لأنه غني بالألياف والبروتينات والفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات. أيضًا، يعتبر ماء جوز الهند مصدرًا غنيًا المغنيسيوم والنحاس والحديد ومضادات الأكسدة وكلها مفيدة في تحسين صحة الجهاز الهضمي.

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4. شاي الشمر

الشمر يعد أحد العلاجات المنزلية التي تتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي؛ حيث يمكنها أن تعزز صحة الجهاز الهضمي ومنع أي اضطرابات به مثل الألم وعسر الهضم والحموضة والإسهال.

كل ما تحتاجينه هو إضافة بعض البذور الكاملة أو المطحونة إلى كوب من الماء المغلي ونقعها لمدة 10 دقائق، واستمتعي بهذا الشاي في الصباح الباكر لتري النتائج بسرعة.

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5. الشاي الأخضر

من أهم المشروبات التي يجب إضافتها إلى نظامك الغذائي عند المعاناة من الغازات و الانتفاخ وسوء الهضم هو كوب من الشاي الأخضر. كوب دافئ من الشاي الأخضر الطازج بدون سكر أو حليب يمكن أن يعزز معدل الأيض ويحفز نمو البكتيريا الجيدة في أمعائك. ولكن يجب عدم تناول الشاي الأخضر على معدة فارغة أبدًا لأنه قد يزيد من فرص الإصابة بغازات المعدة .

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6. ماء النعناع

يمكن أن يكون ماء النعناع مشروبًا رائعًا لمعدتك. كل ما عليك فعله هو أن تأخذي وعاء وتضيفي بعض الماء ليغلي ثم يُضاف إليه بعض أوراق النعناع. يعد مضغ أوراق النعناع هو أفضل علاج منزلي لأمراض المعدة التي لا تحصى مثل عسر الهضم والانتفاخ والحموضة وتشنجات المعدة والغثيان والقيء.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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