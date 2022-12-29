شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية للتخلص من السموم في جسمك.. منها ماء الخيار والليمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتراكم السموم في جسم الإنسان من الأطعمة غير الصحية التي يتم تناولها، والأكل الصحي مهم للغاية للحفاظ على صحتك العامة، لذا يجب التخلص من السموم لمنع المشاكل غير المرغوب فيها مثل حرقة المعدة والحموضة ومشاكل الجهاز الهضمي، في هذا التقرير نتعرف على طرق طبيعية للتخلص من السموم في جسمك، بحسب موقع "Health".

لماذا تحتاج إلى التخلص من السموم من جسمك؟

يمكن أن تؤثر جميع الحلويات والأطعمة الغنية والدسمة على صحتك، كما أن إزالة السموم تساعد على تغذية الجسم من خلال الحفاظ على الصحة العامة والوزن الصحي ومستويات الطاقة.

طرق طبيعية للتخلص من السموم في جسمك

1. رطب جسمك

يلعب شرب الماء دورًا مهمًا في إزالة السموم من الجسم أسهل طريقة لتنظيف جسمك هي ترطيب جسمك بالسوائل الكافية ، لأنها تحتوي على معادن تساعد على إزالة السموم.

يمكن تناول مشروبات "الديتوكس" أو التخلص من السموم ، بما في ذلك ماء الخيار والليمون وماء النعناع والزنجبيل وعصير الخضار وشاي الليمون.

2. جرب حمية التخلص من السموم

يمكن للأطعمة الغنية بالدهون أن تزعج وظائف الجسم يساعد النظام الغذائي الغني بالألياف على تطهير الجسم. وتشمل الفواكه والخضراوات مثل القرنبيط والفجل والبروكلي والخضراوات ذات الأوراق الخضراء والبرتقال والجوافة الغنية بالألياف وتمنع الانتفاخ.

3. ممارسة الرياضة

يجب أن يتضمن كل نظام للتخلص من السموم خطة تمارين إذا كنت لا ترغب في الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية ، فقد تساعد التمارين المنزلية مثل اليوجا والتأمل والزومبا والمشي في طرد السموم من الجسم.

4. النوم

يتطلب الجسم نومًا كافيًا من أجل الأداء السلس لخلايا الدماغ حتى يتخلص جسمك من السموم أثناء النوم لذا ، احصل على نوم عميق لمدة 7-8 ساعات لإزالة السموم واستعادة عافيتك.

5. اتخاذ خيارات واعية

أفضل نصيحة لمنع الندم الذي يأتي مع الإفراط في تناول الطعام هي تناول الطعام بانتباه حافظ على وجباتك خفيفة وصحية.

تجنب الأطعمة المخبوزة والمعبأة والمعالجة والمكررة.

تناول الكثير من البروتينات والألياف للبقاء مشبعًا لفترة أطول وتمنع الرغبة في تناول الطعام كثيرًا.

قم بتضمين الأطعمة مثل الزنجبيل والقرفة والليمون والشمر والحبهان وغيرها لأنها تساعد في تسهيل الهضم.