شكرا لقرائتكم خبر عن لو عندك مشكلات في الهضم.. أفضل 5 توابل لراحة معدتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوب يمتد من الفم إلى فتحة الشرج وهو مسئول عن هضم وامتصاص ونقل العناصر الغذائية، تمكننا وظيفة الجهاز الهضمي من النمو والتطور والحفاظ على الصحة، نظرًا لأن الجهاز الهضمي غالبًا ما يكون أول عضو يتعرض للسموم البيئية ومسببات الأمراض والمكونات الغذائية ، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بنشاط الدماغ والتوتر وحالتنا العاطفية عبر العصب المبهم ، فإن الانزعاج الهضمي والأعراض شائعة بشكل لا يصدق في جميع أنحاء العالم، سواء تم تشخيصك بحالة في الجهاز الهضمي أم لا ، أو ظهرت عليك أعراض منذ سنوات أو مؤخرًا فقط ، فالنباتات" التوابل " لديها القدرة على شفاء مجموعة متنوعة من الأمراض وتحسين الصحة العامة، وفقا لما نشره موقع " healthnews".

فوائد الزنجبيل للجهاز الهضمي

جذر الزنجبيل هو جذمور (جذر تحت الأرض) لعشب معمر مزهر يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالنباتات العطرية الأخرى مثل الكركم والهيل - وكلها لها فوائد علاجية وطبية ، وتستخدم على نطاق واسع في المأكولات حول العالم.

وجدت الأبحاث أن الزنجبيل يسرع إفراغ المعدة وانقباضات المعدة - وهما وظيفتان تتعرضان للخطر في أولئك الذين يعانون من تأخر في إفراغ المعدة ونقص الحركة وخزل المعدة - وهو بديل فعال لأدوية الحركة / مسببات الحركة عالية الخطورة مثل دومبيريدون وميتوكلوبراميد.

فوائد الكركم للجهاز الهضمي

له فوائد قوية مضادة للالتهابات ، ومخففة للألم ، ومضادة للسرطان ، وقائية عصبية ، وموازنة للسكر في الدم.

في حين أن إضافة توابل الكركم إلى الطعام من المحتمل ألا تكون مركزة بشكل كافٍ للفوائد العلاجية ، فقد وجدت العديد من الدراسات أن خلاصة الكركمين وجذر الكركم - في شكل مكمل وشاي - لتحسين أعراض الجهاز الهضمي والألم.

فوائد السنا للجهاز الهضمي

Senna alexandrina هي شجيرة خشبية بها ثمار وأوراق صالحة للأكل تنتج تأثيرًا ملينًا محفزًا عند تناولها، السنا هو ملين معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الإمساك على المدى القصير أو لتحضير الأمعاء قبل الجراحة أو تنظير القولون، يحفز السنا القولون على الانقباض مما يساعد على إنتاج حركات الأمعاء .

عند استخدامه على المدى الطويل أو بجرعات عالية ، قد يتسبب السنا في تغير لون أنسجة القولون والمستقيم مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، لذلك يوصى باستخدامه على المدى القصير فقط.

فوائد بذور الكتان للجهاز الهضمي

على الرغم من أن بذور الكتان ليست بهارات ، إلا أنها طعام مفيد للاستمتاع به بانتظام، بذور الكتان هي بذور صغيرة غنية بدهون أوميجا 3 المضادة للالتهابات والقشور والألياف والمركبات النشطة بيولوجيًا الفريدة التي تساعد على تحسين وظيفة الجهاز الهضمي وتقليل الالتهاب ، وخاصة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مرض التهاب الأمعاء (IBD).

وفقًا لإحدى الدراسات ، يبدو أن زيت بذور الكتان أفضل من بذور الكتان المطحونة لتقليل حجم القرحة والبكتيريا المسببة للأمراض، يتفوق مستخلص بذور الكتان (الذي يمكن الحصول عليه من خلال بذور الكتان المطحونة) على الزيت في تقليل تلف الغشاء المخاطي المعوي والتشنجات .

الحلبة

عشب سنوي يساعد في الحفاظ على الميكروبات المفيدة في الجهاز الهضمي حتى في وجود نظام غذائي قياسي أمريكي أو غربي عالي الدهون، هذا مفيد بشكل خاص في الحفاظ على وظيفة التمثيل الغذائي وتقليل مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث البشرية لتحديد الجرعات العلاجية.

الهيل

المرتبط بعائلة الزنجبيل ، يقدم الهيل فوائد مماثلة ، بما في ذلك المساعدة في تخفيف الغازات والانتفاخ ، وكذلك إرخاء العضلات الملساء - العضلات الرئيسية في الجهاز الهضمي.