شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: علاج شائع لالتهاب مفاصل الركبة قد يزيد الأمر سوءًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة أن العلاج الشائع لبعض آلام التهاب المفاصل قد يؤدي إلى تفاقم الحالة وتزايد الألم، حيث أوضح الباحثون أن الكورتيكوستيرويدات المستخدمة لعلاج آلام التهاب المفاصل قد تؤدي إلى تفاقم الحالة بمرور الوقت، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور أوباسانا بهرادواج أن التهاب مفاصل الركبة من أكثر الحالات المزمنة والتنكسية والتقدمية، حيث يقدر عدد المرضى بحوالي 800 ألف مريض كل عام في الولايات المتحدة وحدها."

هشاشة العظام هي شكل شائع من التهاب المفاصل حيث ينهار الغضروف داخل المفصل بمرور الوقت وتتغير العظام المحيطة به ، ويزداد الأمر سوءًا بمرور الوقت، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

أضاف بهارادواج ، وهو زميل أبحاث ما بعد الدكتوراه في قسم الأشعة في كلية الطب بجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو، أن 10٪ على الأقل من المرضى في الدراسة استخدموا الحقن لإدارة الألم اثنان من هذه الحقن لإدارة الألم هما الكورتيكوستيرويدات ، وهو الأكثر شيوعًا بين الاثنين ، وحمض الهيالورونيك.

استخدمت الدراسات، التي قدمت في الاجتماع السنوي لجمعية الطب الإشعاعي في أمريكا الشمالية ، إما صورًا بالأشعة أو صورًا بالرنين المغناطيسي لتتبع تطور التهاب المفاصل في ركب المرضى.

ووفقًا للدراسات ، لم يتلق بعض هؤلاء المرضى أي علاج والبعض الآخر حصل على حقن كورتيكوستيرويد أو حمض الهيالورونيك.

أظهر كلا البحثين زيادة ذات دلالة إحصائية في تطور التغيرات التنكسية في غضروف الركبة على مدى عامين في الأشخاص الذين تم حقنهم بالكورتيكوستيرويد مقارنةً بأولئك الذين لديهم حمض الهيالورونيك أو لم يتم حقنهم ، وفقًا لمؤلفي الدراسة.

تسلط الدراسات الضوء على نقاش في المجتمع العلمي حول التهاب المفاصل حول دور التغييرات في بنية المفصل.

ويجب إعطاء الكورتيكوستيرويدات بحذر لألم التهاب المفاصل

إن الكورتيكوستيرويدات هي طريقة سريعة لتخفيف الآلام والسيطرة على الالتهاب ولكنها قد لا تكون خيارًا جيدًا للعلاج طويل الأمد لكن الحقن المتكرر يمكن أن يعرض المرضى لخطر الإصابة بمشاكل أخرى، مثل الالتهابات لأن الكورتيكوستيرويدات تثبط جهاز المناعة لديك.