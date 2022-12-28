شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل الأطعمة لعينيك.. منها البرتقال والأسماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتناول أطعمة تحتوي على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن، والتي يشار إليها بمضادات الأكسدة، فقد تتمكن من منع أمراض العيون الخطيرة .

من الأفضل تناول مجموعة من البروتينات ومنتجات الألبان والفواكه والخضراوات في نظام غذائي متوازن، وفقا لموقع " onlymyhealth" حاول أن تدمج قيمة أطعمة قوس قزح في نظامك الغذائي على مدار اليوم، يعد الحد من تناولك للدهون المصنعة والمشبعة والأطعمة غير الصحية الغنية بالسكر فكرة جيدة.

سمك السلمون

تعتبر الأسماك صحية للغاية لأنها تحتوي على كمية جيدة من العناصر الغذائية والبروتينات والفيتامينات والمعادن، تلعب الأسماك دورًا حيويًا .

يمكن أن يكون سمك السلمون على وجه الخصوص عنصرًا رائعًا لتناوله من أجل صحة العين. توجد أحماض أوميجا 3 الدهنية في المأكولات البحرية مثل السلمون، هذه الدهون "صحية". تتأثر صحة الشبكية في مؤخرة العين وتطور الرؤية على حد سواء بأحماض أوميجا 3 الدهنية، يمكن أن تساعد في منع جفاف العين أيضًا.

فكر في تضمين السمك في قائمتك عدة مرات في الأسبوع، عند شراء السلمون ، اختر الأصناف التي يتم صيدها من البرية بدلاً من الأنواع التي يتم تربيتها في المزارع، هذا يرجع إلى حقيقة أن سمك السلمون الذي يتم تربيته في المزارع يحتوي على عدد أقل من أحماض أوميجا 3 الدهنية والدهون المشبعة، يمكن سلق أو شواء معظم الأسماك ، بما في ذلك السلمون، للحصول على عشاء سريع ولذيذ ، جرب تتبيله بالأعشاب الطازجة والليمون والملح والفلفل.

البيض

تناول البيض ممتاز للحفاظ على صحة العين، فيتامين أ واللوتين والزياكسانثين والزنك كلها ضرورية للحفاظ على صحة العين وتوجد في صفار البيض، يتم حماية القرنية ، الجزء الخارجي للعين ، من خلال فيتامين أ. من غير المرجح أن تتطور أمراض العين الخطيرة بما في ذلك الضمور البقعي المرتبط بالعمر وإعتام عدسة العين عند تناول اللوتين والزياكسانثين، تستفيد شبكية العين من وجود الزنك. يمكن استخدام البيض في الإفطار أو الغداء أو العشاء .

اللوز

مثل المكسرات والبذور الأخرى ، اللوز مفيد عادة لصحة العين، فيتامين هـ موجود في اللوز، تحمي هذه العناصر الغذائية من المواد الكيميائية غير المنتظمة التي تهاجم الأنسجة السليمة. يمكن أن يساعد تناول فيتامين (هـ) بانتظام في الوقاية من إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر. الاستهلاك اليومي الموصى به من فيتامين (هـ) هو حوالي 22 وحدة دولية (IU) ، أو 15 مجم. يوفر اللوز 11 وحدة دولية في حصة من حوالي 23 حبة أو 14 كوبًا، بذور عباد الشمس والبندق والفول السوداني هي بعض المكسرات والبذور الإضافية التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين E. اللوز وجبة خفيفة رائعة في أي وقت، طعمها جيد في السلطات واللبن وحبوب الإفطار. فقط راقب حجم الحصة.

الألبان

يمكن أن يكون الحليب والزبادي ، وهما من منتجات الألبان ، ممتازين لعينيك. كل من الزنك وفيتامين أ موجودان فيها. يساعد الزنك في نقل فيتامين أ من الكبد إلى العينين ، مما يحمي القرنية. تحتوي الشبكية والمشيمية ، وهما النسيج الوعائي تحت الشبكية ، على معظم الزنك في العين، يساعد هذا المعدن الأساسي في الوقاية من إعتام عدسة العين وتحسين الرؤية الليلية. تأتي منتجات الألبان الأكثر صحة من الأبقار التي تتغذى على العشب فقط. يمكنك تناول منتجات الألبان في أي وقت من اليوم. يمكنك إضافته إلى القهوة أو الشاي أو حبوب الإفطار أو كوب من الماء للشرب مع الوجبة، خيار آخر مغذي لوجبة الإفطار أو وجبة خفيفة هو الزبادي.

الجزر

من المعروف أن الجزر مفيد لصحة العين. يحتوي الجزر على بيتا كاروتين وفيتامين أ.

الكرنب

نظرًا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الأساسية ، يُشار إلى اللفت غالبًا على أنه طعام خارق، فهو مفيد جدًا لصحة العين. اللوتين والزياكسانثين، مضادات الأكسدة الموجودة أيضًا في البيض والأطعمة الأخرى ، موجودة في اللفت، يمكن تجنب أمراض العيون الخطيرة مثل إعتام عدسة العين والتنكس البقعي المرتبط بالعمر بمساعدة هذه العناصر الغذائية. يجب عليك تضمين اللوتين والزياكسانثين في نظامك الغذائي لأن الجسم لا ينتجانهما. يوجد 11.4 مجم من اللوتين في 100 جرام من اللفت، ويُنصح باستهلاك 10 مجم من اللوتين يوميًا. الفلفل الأحمر والسبانخ من الخضروات الإضافية الغنية باللوتين.

البرتقال

يمكن العثور على فيتامين ج ، الضروري لصحة العين ، في البرتقال والحمضيات الأخرى. يدعم الفيتامين الأوعية الدموية الصحية في عينيك ويوجد بشكل أساسي في الفواكه والخضروات الطازجة، إلى جانب الفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى ، يمكن أن يساعد في منع ظهور إعتام عدسة العين والضمور البقعي المرتبط بالعمر، يمكن تناول البرتقال على شكل عصير برتقال أو مقشر كوجبة خفيفة أو إضافته إلى سلطة فواكه.