شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في استخدام السكر قد يؤدى للإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت كيت باتون أخصائية التغذية المتخصصة الوقائية لأمراض القلب "أن السكر الزائد يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، بشكل مباشر، وغير مباشر"، مشيرة إلى أنه يجب على الأشخاص اتباع نظام غذائي صحى قليل السكر، وذلك وفقا لما نشره موقع Health

الآثارالسلبية للسكر

السكر لذيذ ، لكن القليل منه يقطع شوطًا طويلاً - خاصة عندما يتعلق الأمر بصحتك.و تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من السكريات المضافة أكثر عرضة للوفاة من أمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين لا يتمتعون بنظام غذائي حلو.

يؤثر السكر على القلب بعدة طرق، من بين أكثرها وضوحا زيادة الوزن،"النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يساهم في السمنة". ويوضح باتون أن السمنة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول المرتفع - وكل ذلك يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأضافت باتون: "النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من السكر ضار لك بغض النظر عن وزنك". "إذا كنت تأكل الكثير من الحلويات والأطعمة المصنعة ، فمن المحتمل أنك لا تحصل على ما يكفي من الأشياء الجيدة ، مثل الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة التي تشكل جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب."

الأنظمة الغذائية الغنية بالسكر تؤثر على قلبك بعدة طرق: الدهون الثلاثية:

عندما تفرط في تناول الطعام ، يخزن جسمك سعرات حرارية إضافية كنوع من الدهون يسمى الدهون الثلاثية. يمكن للأنظمة الغذائية السكرية أن تزيد من نسبة الدهون الثلاثية في جسمك. كما أن وجود مستويات عالية من الدهون الثلاثية يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة: زيادة الوزن المرتبطة بالوجبات الغذائية الغنية بالسكر يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع مستويات كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة. يتسبب البروتين الدهني منخفض الكثافة - المعروف باسم "الكوليسترول الضار" - في انسداد الشرايين التي يمكن أن تلحق الضرر بالأوعية الدموية والقلب.

ضغط الدم:

قد تساهم السمنة المرتبطة بالنظم الغذائية المحملة بالسكر في ارتفاع ضغط الدم ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الالتهاب:

يمكن أن يسبب السكر التهابات في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي النظام الغذائي الغني بالسكر إلى التهاب مزمن يمكن أن يضغط على القلب والأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.