شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: البلغم الناتج عن السعال أحد الأعراض الحالية لمتحور أوميكرون من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "ديلى اكسبرس"، إنه يعتبر البلغم في السعال من أهم أعراض كورونا، حيث تستمر الحالات في الارتفاع، بينما يعتبر السعال الجاف أحد أكثر أعراض كورونا انتشارًا، إلا أن نوعًا مختلفًا من السعال قد يشير أيضًا إلى استمرار العدوى.

وقال الموقع، تمامًا مثل العديد من الفيروسات الأخرى، تحور كورونا منذ بداية الوباء، بينما يدرك الكثيرون العلامات التقليدية الرئيسية مثل السعال وفقدان حاسة الشم، كانت بعض هذه العلامات أكثر شيوعًا في المراحل الأولى من الوباء، أحد الأعراض الأقل شهرة التي يمكن أن تدق أجراس الإنذار أثناء السعال.

وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) ، أصيب أكثر من 1.4 مليون شخص في المملكة المتحدة بفيروس كورونا في 9 ديسمبر، محذرًا من أن حوالي واحد من كل 45 مصاب بالفيروس، موضحا انه لا يزال متحور اوميكرون Omicron BA.5 هو البديل الأكثر انتشارًا في المملكة المتحدة، مشيرا إلى إنه مع تولي سلالة BA.5 السيطرة، لا تزال أعراض كورونا تشمل المشتبه بهم المعتادين مثل التهاب الحلق وسيلان الأنف والصداع .

ومع ذلك، فإن أحدث التقارير المتعلقة بفيروس كورونا من خلال تقارير المرضى، قد أضافت البلغم في السعال إلى قائمة العلامات "الأعلى" التي يجب مراقبتها، حيث يتم وصف البلغم، بأنه المخاط السميك الذي يفرز في الممرات التنفسية ويخرج عن طريق الفم، مضيفا، إنه في حين أن السعال الجاف هو أحد أكثر علامات كورونا شيوعًا، يمكن لبعض المرضى أيضًا اكتشاف المخاط في سعالهم.

وقال الموقع، إنه "إذا كنت مصابًا بفيروس كورونا وبدأت في سعال البلغم الأصفر أو الأخضر (مادة لزجة) ، فقد يكون هذا علامة على وجود عدوى بكتيرية إضافية في الرئتين تحتاج إلى علاج.

كيفية تحسين السعال بالبلغم..

لحسن الحظ، هناك الكثير الذي يمكنك القيام به لعلاج هذه العلامة المزعجة، بدءًا من الترطيب إلى تقنيات التنفس،

تنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية"NHS "، بما يلي للتعامل مع السعال مع البلغم:

حافظ على السوائل فى جسمك، استنشق البخار، جرب الاستلقاء على أي من الجانبين بشكل مسطح قدر الإمكان للمساعدة في تصريف البلغم، جرب التحرك للمساعدة في تحريك البلغم، جرب تقنيات التحكم في التنفس إذا انتقلت إلى منطقة ذات درجة حرارة مختلفة، حاول التنفس من أنفك - التنفس من خلال فمك يمكن أن يجعلك تسعل أكثر.

وأوضح الموقع، إنه بصرف النظر عن البلغم في السعال، هناك أيضًا أعراض رئيسية أخرى يمكن أن تساعد في التعرف على الفيروس، تشير أحدث تقاريرهم إلى وجود 10 أعراض "رئيسية" يجب الانتباه إليها، بما في ذلك: إلتهاب الحلق، سيلان الأنف، انسداد الأنف، العطس، السعال، صداع الرأس، السعال مع البلغم، صوت أجش، آلام في العضلات، تغير حاسة الشم.