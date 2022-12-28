بيروت - نادين محمد - تشير الأبحاث إلى أن هرمون الذكورة التستوستيرون مع هرمون الإستروجين ضروريان لصحة العظام والصحة العقلية والأداء المعرفي إلا أن النساء ينتجن أيضًا هرمون التستوستيرون؛ حيث تساعد المستويات المثلى من هرمون التستوستيرون في الوظائف الجسدية الرئيسية، يمكن أن تظهر المشكلات عندما يكون هناك الكثير من هرمون التستوستيرون في جسمك.

قبل البحث عن طرق علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء طبيعيًا لتفادي الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع 2 ومتلازمة تكيس المبايض.

يتراوح مستوى هرمون التستوستيرون الطبيعي بين 264 إلى 916 نانوغرام/ديسيلتر، بينما يتراوح في النساء بين 15 إلى 46 نانوغرام / ديسيلتر. إليك كيفية علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء طبيعيًا.

علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء طبيعيًا وأهم أعراضه

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يمكن أن تؤدي المستويات العالية من هرمون التستوستيرون لدى النساء إلى ظهور أعراض تؤثر على صحتهن العامة:

نمو شعر الوجه المفرط.

حَبُّ الشّبَاب.

دورات شهرية غير منتظمة.

داء الثعلبة.

تساقط الشعر.

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بقع داكنة بالجلد.

العصبية المفرطة.

صوت غليظ.

بشرة دهنية.

زيادة رائحة الجسم.

اضطرابات النوم.

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صغر حجم الثدي.

زيادة كتلة العضلات.

السمنة.

علاج ارتفاع هرمون الذكورة عند النساء طبيعيًا

في ما يلي بعض العلاجات الطبيعية التي قد تساعد في خفض مستويات هرمون التستوستيرون لديك:

1. فول الصويا

تشير الأبحاث إلى أن تناول منتجات الصويا بانتظام قد يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون؛ لاحتوائها على الفيتوأستروجينا أو ما يعرف بالأستروجين النباتي، وهذا النوع من المركبات يعمل عند دخوله إلى الجسم بطريقة شبيهة بتلك التي يعمل بها هرمون الأستروجين، كما قد يسهم في خفض مستويات التستوستيرون المرتفعة.

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2. النعناع

يستخدم النعناع بشكل شائع لتهدئة أمراض المعدة حيث تشير الدراسات إلى أن النعناع قد يسبب انخفاضًا في مستويات هرمون التستوستيرون لديك. أجريت دراسة لمعرفة تأثير شاي النعناع على النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. بعد 30 يومًا، وجد الباحثون أن هناك انخفاضًا كبيرًا في مستويات هرمون التستوستيرون الكلي.

كل ما عليك فعله هو تناول القليل من النعناع بانتظام أو شرب كوب أو اثنين من النعناع الدافئ بانتظام يوميًّا.

3. عرق السوس

أشارت الدراسات مؤخرًا إلى أن جذر عرق السوس قد يؤثر بشكل أساسي على مستويات الهرمون في الجسم خاصة مستويات هرمون التستوستيرون حيث يحتوي عرق السوس على مركبات قد يكون لها تأثير إيجابي على هرمونات مختلفة في الجسم، مثل المركبات الآتية: حمض الغليسيرريتينيك والفيتوأستروجينات مما قد يساعد على تقليل كثافة الشعر حالة مقاومة اضطرابات الطمث وشدة أعراضها.

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4. تغيير نمط الحياة

هناك تغييرات في نمط الحياة ثبت أنها تحسن بشكل كبير نوعية حياة النساء اللاتي يعانين من ارتفاع هرمون التستوستيرون.

قد يساعد الوصول إلى وزن صحي والمحافظة عليه في التحكم في أعراض اختلال التوازن الهرموني. حيث يمكن أن يؤدي فقدان 5-10 بالمائة من وزن الجسم إلى تقليل مستويات هرمون التستوستيرون، وتحسين أعراض متلازمة تكيس المبايض، وحتى المساعدة في منع المضاعفات المرتبطة بالعقم.

إذا كنت تعتقدين أنك تعانين من أعراض ارتفاع هرمون التستوستيرون، فاستشيري الطبيب الخاص بك لتحديد السبب وبدء العلاج المناسب لحالتك.

أيضاً يمكن أن يكون للتغييرات البسيطة في النظام الغذائي نتائج فعالة على مستويات هرمون التستوستيرون لديك. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد زيادة مستويات الدهون والبروتين في الوجبات، مع تقليل السكر في تحسين نسبة السكر في الدم، وبالتالي خفض مستوى هرمون الذكورة.

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المصدر : موقع هيلث

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