في 5 أيام أسرع رجيم لحرق دهون البطن بسرعة

بيروت - نادين محمد - إذا كنت تبحثين عن نظام غذائي فعال لدهون البطن، فلدينا خطة مناسبة لك.

قد تؤدي دهون البطن إلى العديد من المشكلات الصحية مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب لذلك، من المهم الحفاظ على خطة نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام، ويمكن ممارسة رجيم سريع لمدة 5 أيام لتقليل دهون البطن.

اليوم الأول

الصورة من موقع AdobeStock

الصباح الباكر (7:00 صباحاً) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

الإفطار (8:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بياض بيض مسلوق (أو فاصوليا مطبوخة) + 4 حبات لوز

وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب بطيخ

الغداء (1:00 مساءً) - 1 كوب من سلطة الخس والتونة مع تتبيلة خفيفة (زيت الزيتون وعصير الليمون والخردل والتوابل) + نصف كوب زبادي

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت ديجستيف

العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة عدس مع الخضار

اليوم الثاني

الصباح الباكر (7:00 صباحاً) - ماء دافئ + عصير نصف ليمونة + 1 ملعقة صغيرة عسل عضوي

الإفطار (8:00 صباحاً) - دقيق الشوفان مع الفواكه والمكسرات

وجبة خفيفة (10:30 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف

الغداء (1:00 مساءً) نصف كوب زبادي

الصورة من موقع AdobeStock

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + نصف كوب فشار غير مملح

العشاء (7:00 مساءً) - 1 كوب شوربة دجاج صافية مع الخضار

اليوم الثالث

الصباح الباكر (7:00 صباحًا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء

الإفطار (8:00 صباحًا) - عصير الموز والحليب (قد يستخدم حليب الصويا أو اللوز) مع ملعقة كبيرة من زبدة الفول السوداني

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

الغداء (1:00 ظهراً) - 1 كوب فطر + نصف كوب زبادي أو 1 كوب لبن زبدة

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 2 بسكويت مملح

العشاء (7:00 مساءً) - 3 شرائح سمك / دجاج مشوي أو نصف كوب توفو مشوي + 5 أنواع خضار

الصورة من موقع AdobeStock

اليوم الرابع

الصباح الباكر (7:00 صباحًا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب من الماء

الإفطار (8:00 مساءً) - دقيق الشوفان مع ½ تفاحة وتمرتان و 4 حبات لوز

وجبة خفيفة (11:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 5 فستق مقشر

الغداء (1:00 مساءً) - سلطة دجاج مسلوق أو خس ، طماطم ، سلطة فيتا + 1 كوب لبن زبدة

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء + 1 بسكويت دايجستيف

العشاء (7:00 مساءً) - صدر دجاج مشوي / مشروم بزيت الثوم والأعشاب + أرز قرنبيط مغمس بالجزر والبازلاء والكوسة بزيت الزيتون.

الصورة من موقع AdobeStock

اليوم الخامس

الصباح الباكر (7:00 صباحًا) - ملعقتان صغيرتان من الحلبة منقوعة في كوب ماء

الإفطار (8:00 صباحًا) - 3 بيض بياض وعجة السبانخ + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

وجبة خفيفة (11:00 صباحًا) - كوب واحد من عصير الجزر مع رشة من عصير الليمون ورشة من ملح الهيمالايا الوردي

الغداء (1:00 مساءً) - سلطة الخيار والجزر والطماطم والرمان والبراعم

وجبة خفيفة (4:00 مساءً) - 1 كوب فشار + 1 كوب شاي أخضر / قهوة سوداء

العشاء (7:00 مساءً) - خضار مشوي ودجاج محشي بالأعشاب (بديل - توفو) + 1 مربع شوكولاتة داكنة.

الصورة من موقع AdobeStock

المصدر : موقع هيلث لاين

اقرئي أيضا : أسرع رجيم لحرق دهون البطن العنيدة .. جرّبيه بنفسك