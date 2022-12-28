شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف أضرار الولادة القيصرية دون مبرر طبى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، فى إنفوجراف توعوى تم نشره عبر الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، عن أضرار الولادة القيصرية دون مبرر طبى على صحة الأم والطفل.

وأوضحت وزارة الصحة أن أضرار الولادة القيصرية على الأم كالتالى:

*الإصابة بالمشيمة المتوغلة.

*استئصال الرحم أثناء الولادة.

*نزيف الولادة الهائل.

بينما كشفت وزارة الصحة عن المضاعفات التى يتعرض لها الأطفال والأجيال القادمة نتيجة للولادة القيصرية فيما يلى:

*زيادة فى الجراثيم المعوية والسمنة.

*الحساسية.

*الإصابة بالسكر.

*الإصابة بأمراض المناعة.

أكدت وزارة الصحة والسكان حرص القيادة السياسية على الاهتمام بملف تنظيم الأسرة، من خلال استراتيجيات ومعايير محددة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، نستهدف المساهمة في حل مشكلة ارتفاع نسب الولادات القيصرية، وتأهيل القابلات، للقيام بمتابعة السيدات الحوامل حتي الوصول إلى الولادة الآمنة من خلال الأطباء.

وتابع: نستهدف توفير الأجهزة الطبية اللازمة ووسائل تنظيم الأسرة وتوزيعها بشكل عادل على أماكن تقديم الخدمة، بالإضافة إلى التوسع في أعداد الرائدات الريفيات، والتي يقومن بنشر الوعي بين المنتفعات بالصحة الإنجابية، وتشجيع السيدات على الولادة الطبيعية ومدى تاثيرها الإيجابي على صحة الأم والجنين، بما يساهم في خفض معدلات الولادة القيصرية، والتعاون في وضع آليات العمل المشتركة للتوسع بخدمة العيادات المتنقلة المعنية بتقديم خدمات طب الأسرة.

وأوضح » أنه يتم بحث التوسع بملف حملة «طرق الأبواب لتنظيم الأسرة»، وتنفيذها على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك للوصول إلى المنتفعات بجميع المناطق والأماكن البعيدة، وضمان حصولهن على الخدمة الطبية، الأمر الذى يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.