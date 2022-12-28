شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أنواع الأعشاب الملينة.. لو بتعانى من الإمساك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الإمساك من أكثر أمراض الجهاز الهضمي شيوعًا في جميع أنحاء العالم ، حيث يصيب كل إنسان تقريبًا في مرحلة ما من حياته، يعاني بعض الناس من ذلك من حين لآخر فقط ، بينما يتعامل الآخرون معه بشكل مزمن، الجهاز الهضمي عبارة عن أنبوب يمتد من الفم إلى فتحة الشرج وهو مسئول عن هضم وامتصاص ونقل العناصر الغذائية، يحافظ هذا العضو على نمونا وتطورنا وصحتنا ولكن يمكن أن تتعرض وظيفته للخطر بسهولة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل مثل انخفاض المياه أو انخفاض تناول الألياف، والإجهاد ، عندما تتراكم المادة في القولون ، الجزء الأخير من الأمعاء ، يحدث الإمساك مما يؤدي إلى الشعور بالألم وعدم الراحة والانتفاخ والغازات والتشنجات والثقل، قد تكون الملينات الموجودة في شكل شاي ، علاجًا منزليًا مفيدًا لمن يحتاجون إلى الراحة، وفقا لما نشره موقع "healthnews".

ما هو الإمساك؟

أقل من 3 حركات أمعاء في الأسبوع

تمرير الفضلات الصلبة والجافة

الشعور كما لو أن هناك انسدادًا في المستقيم

الشعور بعدم قدرتك على إفراغ القولون تمامًا

ما هو الشاي الملين؟

الشاي الملين هو شاي مصنوع من أعشاب ذات خصائص ملينة، تساعد هذه الأعشاب جنبًا إلى جنب مع الماء الساخن المستخدم في تحضير الشاي على تعزيز حركات الأمعاء بشكل أكثر انتظامًا وسهولة في المرور.

ما أنواع الاعشاب التي يستخدمها الناس لعلاج الإمساك؟

هناك عدد قليل من أنواع الاعشاب ذات الخصائص الملينة المعروفة ، مثل السنا والنعناع والزنجبيل .

السنا

السنا هو ملين معتمد من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعلاج الإمساك على المدى القصير أو لتحضير الأمعاء قبل الجراحة أو تنظير القولون، السنا يحفز الأعصاب والقولون على الانقباض مما يساعد على إنتاج حركات الأمعاء.

النعناع

شاي النعناع المصنوع من نبات النعناع هو مشروب خالٍ من الكافيين والمنشطات، يحتوي شاي النعناع على L- المنثول والمواد الكيميائية النباتية الأخرى التي تساعد على استرخاء الجهاز العصبي وقد تكون أكثر فعالية من مضادات الاكتئاب والألياف ومضادات التشنج لمن يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) .

جذور الزنجبيل

الشاي المصنوع من جذر الزنجبيل ، وهو نبات وثيق الصلة بالكركم ، هو مشروب خالٍ من الكافيين والمنشطات، يمكن أيضًا تناول شاي الزنجبيل بشكل متكرر للغثيان الناجم عن الإمساك أو لبطء حركة الأمعاء.

هل الشاي الملين آمن؟ هل من الجيد أن تشرب يوميا؟

للتخفيف على المدى القصير من الإمساك ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على السنا كخيار آمن، عند استخدامه على المدى الطويل أو بجرعات عالية ، قد يتسبب السنا في تغير لون أنسجة القولون والمستقيم مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، وقد يؤدي إلى الاعتماد على ملين لفقد القولون الاستجابة الطبيعية للأعصاب والعضلات.

لم يتم الإبلاغ عن الآثار الجانبية السلبية طويلة المدى من النعناع اليومي أو شاي الزنجبيل ، على الرغم من أن النعناع قد ارتبط بزيادة قصيرة المدى في أعراض حرقة المعدة لدى بعض الأشخاص.

ما مدى سرعة عمل الأعشاب الملينة؟

شاي الزنجبيل - يعمل في غضون 30 دقيقة إلى ساعتين في تخفيف الغثيان وتحفيز التقلصات العضلية.

شاي النعناع - على الرغم من عدم وجود بحث يحدد التوقيت ، من المحتمل أن يقع شاي النعناع في مكان ما بين الجدول الزمني للزنجبيل والسنا.

شاي السنا - ينتج عادة حركة الأمعاء في غضون 6-10 ساعات لذلك يوصى بتناوله قبل النوم.