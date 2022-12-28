شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تنظيف فرشاة الأسنان لحمايتها من الجراثيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نستخدم جميعًا فرشاة أسنان لجعل الفم خاليًا من الجراثيم، ولكن فرشاة أسنانك تحتوي على جميع الميكروبات والبقايا من فمك ، ويحتفظ بعض الأشخاص بفرشاة أسنانهم في الحمام، حيث يمكن للجراثيم أن تتسرب في الهواء، تشير دراسات مختلفة إلى أن مجرد شطف فرشاة الأسنان بالماء فقط لا يكفي للتخلص من الكائنات الحية الدقيقة الملوثة، يمكن أن تنمو هذه البكتيريا حتى على مقبض فرشاة الأسنان وشعيراتها ويمكن أن تسبب عدوى الفم المتعددة مثل الأنفلونزا أو غيرها من المضاعفات الصحية، وإليك بعض النصائح السهلة لتنظيف فرشاة أسنانك بشكل فعال، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

اغسل فرشاة أسنانك بالماء الساخن

الطريقة السهلة جدًا لتعقيم فرشاة أسنانك هي إبقائها في الماء الساخن قبل الاستخدام وبعده، سيساعد ذلك في إزالة معجون الأسنان وجزيئات الطعام بشكل فعال مع جعل الشعيرات ناعمة وطرية، يمكنك استخدام أصابعك بلطف لتنظيف كل شعيرات.

احفظه في غسول الفم المضاد للبكتيريا

يعد غمر فرشاة الأسنان في غسول الفم المضاد للبكتيريا طريقة فعالة أخرى للتخلص من البكتيريا والأوساخ الأخرى الموجودة في الشعيرات، اترك فرشاة أسنانك تنقع في غسول الفم لمدة دقيقتين تقريبًا بعد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة .

استخدم منظف الأسنان

يتكون محلول تنظيف الأسنان من مكونات مضادة للميكروبات ويمكنه بسهولة تعقيم فرشاة أسنانك، يقضي على البكتيريا والبلاك الذي يتطور في فمك وينتقل إلى فرشاة الأسنان، خذ كوبًا من الماء وقم بإذابة نصف قرص فيه، اترك فرشاة أسنانك في هذا المحلول لمدة 90 ثانية لجعلها أكثر نظافة.

دع فرشاة أسنانك تجف في الهواء

تعمل البيئة الرطبة كأرض خصبة تؤدي إلى تصعيد تطور البكتيريا، أشارت دراسات مختلفة إلى أن فرش الأسنان المحفوظة في عبوات مغلقة أو ذات أغطية تحتوي على كمية كبيرة من البكتيريا مقارنة بتلك التي تُترك في الهواء الطلق، بمجرد الانتهاء من تنظيف الأسنان بالفرشاة ، تأكد من التخلص من الماء الزائد، مرر أصابعك عبر الشعيرات للتخلص من الماء.