شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 5 مكملات غذائية للرجال.. أهمها الزنك لصحة البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يحتاج الرجال إلى فيتامينات ومعادن محددة للبقاء في صحة جيدة، يعد الزنك ضروريًا لصحة البروستاتا ، بينما فيتامين د ضروري لصحة العظام، هناك العديد من المكملات الغذائية المختلفة التي يتم تسويقها خصيصًا لصحة الرجال ومع ذلك ، ليست كل هذه المكملات مدعومة بالعلم ،من المرجح أن تكون بعض الفيتامينات والمعادن ناقصة لدى الرجال أكثر من النساء ، وإليك أفضل المكملات الغذائية وفقا لما نشره موقع "healthnews".

أفضل المكملات الغذائية للرجالالزنك

يعتبر الزنك معدنًا أساسيًا للعديد من وظائف الجسم ، بما في ذلك إنتاج هرمون التستوستيرون ، وهو هرمون الذكورة الأساسي، التستوستيرون مسؤول عن تطوير الخصائص الذكورية ، مثل كتلة العضلات وقوتها ، وكثافة العظام ، والدافع الجنسي ، تميل مستويات الزنك إلى الانخفاض مع تقدم العمر ، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات هرمون التستوستيرون وجميع المشاكل المصاحبة له. لهذا السبب من الضروري التأكد من حصولك على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي أو المكملات الغذائية.

فيتامين د

فيتامين (د) ضروري لصحة العظام وقد تم ربطه بتقليل مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، الرجال أكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين (د) من النساء ، لذلك من الضروري التأكد من حصولك على ما يكفي، فيتامين د ضروري لتقوية العظام والأسنان ويساعد الجسم على امتصاص الكالسيوم، كما أنه يؤثر على وظيفة العضلات والمناعة ونمو الخلايا. يحصل معظم الناس على فيتامين د الذي يحتاجونه من التعرض لأشعة الشمس، لكن بعض الأشخاص قد لا يحصلون على ما يكفي من فيتامين د لأنهم يتعرضون لأشعة الشمس بشكل محدود أو يرتدون ملابس واقية من الشمس أو ملابس تحجب الأشعة فوق البنفسجية.

الاحماض الدهنية أوميجا -3

تعتبر أحماض أوميجا 3 الدهنية من العناصر الغذائية الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة الرجل، يمكن أن تساعد هذه الدهون الصحية في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وتحسين الوظيفة الإدراكية وصحة المفاصل، هناك العديد من الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 التي يمكن للرجال دمجها في وجباتهم الغذائية ، مثل الأسماك الزيتية والمكسرات والبذور والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة.

البروبيوتيك

البروبيوتيك هي بكتيريا حية مثل تلك الموجودة بشكل طبيعي في الأمعاء، يمكن أن تساعد في استعادة توازن البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء ، مما قد يحسن الهضم ويعزز المناعة، قد تساعد البروبيوتيك أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض ، مثل الإسهال ومرض التهاب الأمعاء، بعض الدراسات أشارت إلى أن البروبيوتيك يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.

فيتامين ب 12

فيتامين ب 12 مهم لصحة الرجال ، حيث يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء والحفاظ على عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح، يمكنك العثور على B-12 في مجموعة متنوعة من الأطعمة ، بما في ذلك اللحوم والدواجن والمأكولات البحرية والبيض ومنتجات الألبان.