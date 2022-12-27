شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب عدم نمو أظافرك.. منها الإشارة لبعض الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسباب الواضحة لعدم نمو أظافرك بشكل صحيح، ويجب أن تكون على دراية بها، فإذا كنت تعانى من تكسر أظافرك والشعور بالهشاشة وأظافر قصيرة نتعرف خلال السطور التالية على أهم الأسباب.

الظروف الصحية

يمكن أن تكون بعض الحالات الصحية هي سبب عدم نمو أظافرك بشكل صحيح، ويمكن أن تشير الحواف وتغير اللون والتفاوت غير الطبيعي إلى أمراض القلب والكبد والرئة والعديد من الأمراض الأخرى.

يمكن أن تتسبب الالتهابات الفطرية مثل فطريات الأظافر في ظهور قاعدة أظافرك بشكل مختلف تمامًا عن المعتاد، يمكن أن يتسبب فرط نشاط الغدد الدرقية في تغيير لون فراش الظفر الوردي أو الداكن، وفصله، وسقوطه في النهاية، قد يفسر التحقق من بعض هذه المشكلات الصحية سبب معاناتك من مشكلة نمو الأظافر.

نقص الحمية الغذائية

يمكن أن يؤثر الفشل في الحفاظ على نظام غذائي غذائي على نمو أظافرك بطريقة هائلة. قد تكون الأظافر الهشة علامة على أن نظامك الغذائي يفتقر إلى الحديد والزنك والبروتين، يقال إن الأطعمة مثل الفول والبروكلي وبعض اللحوم تساعد في تعويض هذه الرواسب المفقودة. ومع ذلك ، فإن الأسباب مثل السكر أو الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في الدم أو الكميات الزائدة من فيتامين أ يمكن أن تكون السبب وراء هذه المشكلة أيضًا. تعلم كيفية الحفاظ على نظام غذائي متوازن من أجل الحفاظ على أظافرك في حالة صحية.

رعاية غير لائقة

أحد مفاتيح الحصول على أظافر صحية هو التأكد من أنها قوية وسميكة (وهذا يعني الابتعاد عن الأظافر المزيفة)، يمكن أن تساعد بعض مواد التلميع مثل مقوي الأظافر الشفاف في الحفاظ على أظافرك في حالة جيدة.

ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن معظم مواد التلميع تحتوي على مكون الفورمالديهايد ، والذي يسبب أيضًا انقسامًا ونحافة غير ضرورية، بالإضافة إلى ذلك ، لا تقص جلدك لأن ذلك قد يفتح الباب أمام البكتيريا الضارة أو الالتهابات الفطرية، بدلًا من ذلك ، ادفعهم للخلف من وقت لآخر ، لكن اترك الطية الواقية وشأنها. أخيرًا ، يجب وضع المسامير المعلقة وتقليمها باستمرار لتجنب الكسر في المستقبل.

الاستخدام غير اللائق

هذه عادة يعاني منها الجميع، قد يستخدم بعضكم أظافره كأدوات يدوية مثل فتح حلقة رئيسية في بعض الأحيان.

الكيماويات في المنتجات

يمكن أن تكون بعض المواد الكيميائية في طلاء الأظافر ضارة، ومع ذلك ، يمكن أن تعرض منتجات تنظيف الجسم والشعر والمنزل أظافرك للسموم، هذا يمكن أن يسبب جفافا ويؤدي إلى تشقق داخل الأظافر، تأكد من استخدام القفازات عند التنظيف حول المنزل لتجنب تقصف الأظافر وتهيجها، الزيوت الطبيعية ، مثل شجرة الشاي ، هي الأفضل للاستخدام أيضًا، وربما تكون أكثر الحلول أمانًا لفضح أظافرك.