شكرا لقرائتكم خبر عن 10 عادات صباحية صحية اتبعها كل يوم في العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة ويبدأ عام جديد 2023 ويسعى كثير من الناس إلى وضع خطة للعام الجديد وأحد الجوانب التي يجب الاهتمام بها في خطة العام الجديد هي الاهتمام بالصحة واتباع العادات الصحية، في هذا التقرير نتعرف على 10 عادات صباحية صحية يجب أن تتبعها كل يوم مع العام الجديد، بحسب موقع "Health".

في العام الجديد 10 عادات صباحية صحية اتبعها كل يوم:

1. النوم الجيد

النوم الجيد لمدة 8 ساعات من العادات الصحية التي يجب اتباعها يومياً، والاستيقاظ في نفس الوقت كل صباح مهم للغاية لأنه يساعد عقولنا على وضع روتين، وكذلك حاول الذهاب للنوم في الوقت المحدد أيضًا.

2. تجنب النظر إلى هاتفك بمجرد الاستيقاظ من النوم

لا يجب التعرض لوسائل التواصل الاجتماعي، والأحداث الإخبارية المجهدة، وضغوط العمل ووقت الشاشة في الصباح الباكر وبمجرد الاستيقاظ من النوم.

3. تأمل لمدة 15 دقيقة

إن قضاء بعض الوقت مع تمارين التأمل يساعدك على الاسترخاء والراحة، لذا تدرب على التنفس العميق واليوجا في الصباح ، وانظر إلى أي مدى ستشعر بالإيجابية بعد ذلك.

4. ممارسة الرياضة

لا تفكر في ممارسة الرياضة فقط لإنقاص الوزن النشاط البدني في الصباح يحرك أجسامنا ويسبب إطلاقًا فوريًا للإندورفين، وهي المواد الكيميائية المسئولة عن السعادة.

5. تدوين اليوميات أو الاحتفاظ بمذكرات

حان الوقت للاحتفاظ بمفكرة، حيث تعد كتابة ما تشعر به طريقة رائعة للتفكير في حياتك بطريقة منظمة.

الجهد المتعمد للتعبير عن الامتنان بهذه الطريقة يهدئ العقل اكتب الأشياء التي تشعر بالامتنان لها في يومياتك يمكنك ذكر أصدقاءك أو عائلتك أو صحتك أو عملك.

6. التغذية الجيدة

كشفت الأبحاث مرارًا وتكرارًا أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة صباحية تتكون من الكربوهيدرات المعقدة والدهون الصحية والبروتينات مثل البيض أو الجبن يتمتعون بحماية أفضل ضد الأمراض العقلية مقارنة بأولئك الذين لا يتناولونها.

7. ترطيب الجسم

تأكد من تناول كوب كبير من الماء مع عصير الليمون والعسل في الصباح بعد الاستيقاظ.

8. رتب سريرك

إ

نها مهمة بسيطة، لكن شيئًا ما مثل ترتيب سريرك أو ترتيب غرفة نومك ثبت أنه مرتبط بمزاج أكثر سعادة أثناء النهار ونومًا أفضل بشكل عام.

9. التعرض لضوء الشمس الطبيعي

اجعل غرفتك أو منزلك ساطعًا عن طريق فتح الستائر والنوافذ والتعرض لضوء الشمس الطبيعي.

10. التنظيم والتخطيط للمستقبل

قم بعمل قائمة بالمهام التي يجب عليك القيام بها في اليوم والتي تساعدك على الحفاظ على التنظيم وتمنع الشعور بعدم الكفاءة والإحباط في نهاية اليوم اجعلها معقولة بناءً على المتطلبات في روتين يومك.