شكرا لقرائتكم خبر عن 6 نصائح لتقليل تقلصات الحيض في الشتاء ..أهمها وسادة التدفئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقضى معظم الأشخاص وقتًا أطول في المنزل خلال أشهر الشتاء، مما يحد من التعرض لأشعة الشمس ويقلل من مستويات فيتامين (د) ، وتعد آلام الدورة الشهرية أكثر شيوعًا خلال هذا الوقت من العام، بسبب ضيق شرايين الدم في الطقس البارد ، مما يحد من تدفق الدم و قدرة قلبك على ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وبالنسبة للعديد من النساء ، يُشار إلى أيام قليلة من التشنجات وتقلبات المزاج والانزعاج على أنها فترة الحيض ، فإن التقلصات التي تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام تزداد سوءًا في الشتاء، وإليك النصائح التي يمكنك استخدامها لتقليل تقلصاتك، وفقا لما نشره موقع "doctor.ndtv"

بعض النصائح للتغلب على تقلصات الدورة الشهرية في الشتاء:1. حافظ على دفء نفسك

للحفاظ على دفء جسمك بالكامل ، استخدم زجاجات الماء الساخن ومدافئ اليدين، يساعد في تخفيف آلام التقلصات، حاول الجري قبل وأثناء الدورات، تساعد عضلات جسمك على الاسترخاء ، وتبقى دافئًا معظم اليوم.

2. أضف القرفة إلى الشاي

كثيرًا ما تستخدم القرفة في الشتاء أيضًا للحفاظ على دفء الجسم طوال الأشهر الباردة، نظرًا لتأثيرات القرفة المضادة للتشنج ، فقد أثبتت أنها يمكن أن تخفف من تقلصات الدورة الشهرية، لقد ثبت أنه يقلل بشكل كبير من الآلم ونزيف الحيض والغثيان والقيء التي تعد من الآثار الجانبية لعسر الطمث.

3. تناول بعض الزنجبيل

عشب الزنجبيل ممتاز في تقليل تقلصات الدورة الشهرية، هذا النبات ضروري لتقليل إنتاج البروستاجلاندين الذي يسبب الآلم ويمكنه أيضًا أن يجعل الفترات غير المنتظمة منتظمة ويحارب الخمول المرتبط بمتلازمة ما قبل الحيض.

4. شرب الكثير من الماء

يمكن أن يسبب الانتفاخ عدم الراحة ويزيد تقلصات الدورة الشهرية سوءًا أثناء الدورة الشهرية، سيكون التخلص من الألم أسهل عن طريق شرب كمية كافية من الماء ، فإن اختيار الماء الساخن سيهدئ عضلاتك ويحسن تدفق الدم في جميع أنحاء جسمك.

5. جربى وسادة التدفئة

من المؤكد أن تقلصات الدورة الشهرية غير مريحة ومقلقة، سوف تحتاج إلى العلاج الساخن للتخلص من التقلصات، اختر كمادة دافئة أو ماء ساخن وضعها على معدتك، يمكنك أيضًا أخذ حمام ساخن، تميل الحرارة إلى إرخاء العضلات المتقلصة التي تسبب الألم مع زيادة تدفق الدم إلى المنطقة .

6. جربى شاي الأعشاب

يمكن للصفات المضادة للالتهابات الموجودة في شاي البابونج أو الشمر أو الزنجبيل أن تقلل من آلام الدورة الشهرية ، يمكن أن تساعد فوائد شاي الأعشاب في الاسترخاء وتقليل التوتر، تناول أي شاي عشبي من اختيارك ، وستلاحظ بالتأكيد تغييرًا.