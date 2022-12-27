شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار دم جديد يميز بين العدوى البكتيرية والفيروسية.. لتقليل استخدام المضادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجرى العلماء في جامعة ستانفورد الطبية اختبارًا جديدًا يعتمد على التعبير الجيني يمكن أن يساعد الأطباء على التمييز بين العدوى البكتيرية والفيروسية، ويمكن أن يقلل من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية على مستوى العالم، تعد مقاومة المضادات الحيوية أحد أكبر التهديدات للصحة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، بحسب ما ذكره موقع " healthnews".

أكد العلماء، أن اختبار الدم هذا قادر على الوصول إلى دقة تصل إلى 90 %، ويمكن أن يكتشف الاختبار ، وهو أول اختبار يتم التحقق من صحته عالميًا ، نطاقًا أوسع من الالتهابات البكتيرية مقارنة بالاختبارات التي سبقته، كما أنه أول من يفي بالأهداف التي حددتها منظمة الصحة العالمية للتصدي لمقاومة المضادات الحيوية.

قال الدكتور بورفيش خاتري ، كبير مؤلفي الدراسة ،إن العدوى البكتيرية في البلدان المتقدمة عادة ما تكون من البكتيريا التي تتكاثر خارج الخلية البشرية في البلدان النامية ، تحدث العدوى البكتيرية الشائعة مثل التيفوس والسل عن طريق البكتيريا داخل الخلايا ، التي تتكاثر داخل الخلايا البشرية ، كما تفعل الفيروسات.

وأضاف ، أنه يمكن لاختبارات استجابة المضيف الحالية أن تميّز الفرق بين العدوى البكتيرية خارج الخلايا بدقة 80 في المائة ، لكن يمكنها فقط معرفة الفرق بين 40 و 70 في المائة من العدوى داخل الخلايا.

يحتوي الاختبار التشخيصي الجديد على مجموعة بيانات أوسع بكثير من 35 دولة، هذا ما أدى إلى تصنيف دقة الاختبار بنسبة 90 بالمائة، وهو أيضًا اختبار دم بسيط يمكن إجراؤه في غضون 30 إلى 45 دقيقة ، مما يسهل استخدامه في جميع أنحاء العالم.

قالت منظمة الصحة العالمية أن مقاومة المضادات الحيوية هي واحدة من أكبر التهديدات للصحة والأمن الغذائي والنمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية : "إن العمل القوي والمستدام في جميع القطاعات أمر حيوي إذا أردنا عكس موجة مقاومة مضادات الميكروبات والحفاظ على سلامة العالم" .

حاليًا ، هناك مشكلة عالمية تتعلق بالإفراط في استخدام المضادات الحيوية وإساءة استخدامها، تحدث مقاومة المضادات الحيوية بشكل طبيعي ، لكن طريقة استخدام الناس والحيوانات للمضادات الحيوية تسرع العملية.

تعتبر العملية البطيئة للكشف عن العدوى لدى البشر أحد أسباب سوء الاستخدام والإفراط في الاستخدام، قد تستغرق الطرق السابقة للكشف عن العدوى عدة أيام ، وهي فترة طويلة بالنسبة لأولئك الذين قد يكونون مصابين.