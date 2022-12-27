بيروت - نادين محمد - فقدان الوزن بشكل مفاجىء أمر يثير القلق، لأنه بذلك يمكن أن يكون مؤشراً على الإصابة ببعض الأمراض المحتملة، قد تصل إلى مرحلة الخطورة، ما يستدعي تشخيص الطبيب لمعرفة الأسباب الكامنة وراء نقص الوزن المفاجىء.

في هذا المقال، سنبين هذه الأسباب وفق آراء الأطباء، ولكن أولاً وأخيراً، نقص الوزن الوزن المفاجىء، عارض لا يجب الاستهانة به ويستدعي استشارة طبيب على الفور....

أسباب نقص الوزن المفاجىء

الشيخوخة تتسبب بحدوث اضطراب في إشارات الدماغ المسؤولة عن الشهية- الصورة من freepik

التقدم في السن

عادة ما تقل رغبة كبار السن في تناول الطعام، لأن الشيخوخة تتسبب بحدوث اضطراب في إشارات الدماغ المسؤولة عن الشهية، هذا إضافة إلى بعض الأدوية التي يتم تناولها في هذه المرحلة تسبب فقدان الشهية.

خلل في الغدة الدرقية

نقص الوزن المفاجىء من عوارض النشاط المفرط في عمل الغدة الدرقية، نتيجة إفرازها الكثير من الهرمونات التي تتسبب بحدوث تغييرات في الجسم، من بينها خسارة الوزن، ارتفاع درجة حرارة الجسم، خلل بالساعة البيولوجية وارتفاع معدل نبضات القلب.

السكري Diabetes

السكري من اسباب نقص الوزن المفاجىء- الصورة من freepik

الإصابة بمرض السكري من أسباب نقص الوزن المفاجىء، وذلك نتيجة العملية الطبيعية التي يقوم بها الجسم عن طريق التبول للتخلص من السكر الفائض في الدم بسبب عدم قدرة الأنسولين على إدخال الجلوكوز إلى خلايا الجسم للاستفادة منه، فيبقى في مجرى الدم، وهذا يؤدي إلى حرق الجسم للدهون والعضلات للحصول على الطاقة اللازمة لأداء المهام اليومية.

سوء الهضم

الخلل في وظائف الجهاز الهضمي يسبب نقص الوزن المفاجىء-الصورة من freepik

الخلل في وظائف الجهاز الهضمي يسبب نقص الوزن المفاجىء، إذ إن بعض مشاكله تؤدي إلى فقدان الشهية، مثل الإصابة بمرض كرون الذي يتسبب بانتفاخات وبعسر في الهضم، وبالإمساك، كما أن الإصابة بالإسهال المزمن لمدة تتجاوز الـ 4 أسابيع تسفر عن انخفاض حاد في الوزن.

مرض السرطان

الإصابة ببعض الأورام السرطانية في الدم، البنكرياس، الرئة وغيرها تضاعف من معدلات عمليات الأيض، فيقوم الجسم بحرق كميات أكبر من السعرات الحرارية وبشكل أسرع، ما يؤدي إلى نقص في الوزن بشكل مفاجئ.

التهاب المفاصل الروماتويدي

Rheumatoid Arthritis، من أمراض المناعة الذاتية التي تؤثر على وظيفة جهاز المناعة، فيحثه على مهاجمة بطانة المفاصل، ما يؤدي إلى الإصابة بالتهابات، فتؤثر على الأمعاء، وبالتالي على الشعور بالجوع، وهذا الأمر يؤدي إلى فقدان الوزن بشكل ملحوظ.

التوتر والاكتئاب

من البديهي أن يتأثر المرء بالظروف التي تحيط به، فيشعر بالتوتر الذي قد يتفاقم في بعض الحالات إلى الإصابة بالاكتئاب وهما من أسباب نقص الوزن المفاجىء، هذا إضافة إلى عوارض أخرى لا يجب التغاضي عنها على الإطلاق، كسرعة أو ضيق في التنفس، دوخة وبعض الآلام في الصدر.



فقدان الشهية

أحد أنواع فقدان الشهية، يعرف بفقدان الشهية العصابي Anorexia Nervosa هو أحد أنواع اضطراب الأكل الذي يتسم بفقدان الوزن غير الطبيعي والخوف الزائد من اكتساب الوزن، عادة ما يصاب به الذين يولون اهتماماً مضاعفاً بوزنهم وبشكل قوامهم، إذ عتبر حالة شائعة بين الكثير من الفتيات في سن المراهقة. وهذا الاضطراب ينبغي معالجته على الفور لأنه قد يهدد الحياة.

أسباب أخرى لنقص الوزن المفاجىء

الإصابة بمرض مرض أديسون Addison's Disease ويعرف أيضاً بالقصور الكظري Adrenal Insufficiency، أي قصور في وظائف الغدة الكظرية.

الإصابة بمرض حساسية القمح أو السيلياك Celiac Disease، وهو مرض مناعي يستدعي عدم تناول الجلوتين في الطعام، لأنه يؤدي إلى تلف الأمعاء الدقيقة.

مرض كرون Crohn's Disease، وهو نوع من أمراض الأمعاء الالتهابية، يسبب تورم الأنسجة في الجهاز الهضمي، وهذا قد يؤدي إلى مغص وإسهال شديدين، وهن في الجسم، سوء التغذية ونقص سريع ومفاجىء في الوزن .

الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

السل Tuberculosis.

التهاب البنكرياس، ما يؤدي إلى حدوث إسهال وفقدان للشهية، هذا إضافة إلى الشعور بالغثيان.

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