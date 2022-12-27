شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية:يوجد 500 سلالة فرعية من أوميكرون تنتشر بالعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة ماريا فان كيركوف، عالمة الأوبئة والمسؤولة التقنية عن مكافحة كورونا بمنظمة الصحة العالمية، أن متحور أوميكرون مستمر في التطور، وأن هناك أكثر من 500 سلالة فرعية من أوميكرون تنتشرعدواها، ويقوم باحثون وعلماء من كافة أنحاء العالم بتتبعها.

أضافت الدكتورة كيركوف، أن جميع سلالات أوميكرون الفرعية أكثر قابلية للانتقال والعدوى من التي تليها، موضحة، إن هذا ما تفعله هذه الفيروسات، حيث تكون بحاجة إلى إصابة الأفراد.

وأشارت الدكتورة كيركوف، إلى أنه فيما يتعلق بمستويات الخطورة وشدة الحالات المرضية، فإنه مشابه من الشدة لجميع السلالات الفرعية السابقة لفيروس كورونا، إلا أن سلالات أوميكرون التي تعد في المتوسط أقل حدة من متغير دلتا، تسبب العدوى بدون أعراض أو تكرار الإصابة، وكذلك الحالات المرضية الشديدة والوفاة، مؤكدة أنه من المهم حقًا أن يتم بذل قصارى الجهد لمنع حدوث تلك الوفيات.

وأوضحت، إنه يتم حاليًا إجراء أبحاث حول تأثير التدخلات الطبية والتشخيص والعلاجات واللقاحات، حيث أن هناك قدرة جيدة للغاية فيما يتعلق بالقدرة على اكتشاف متحور أوميكرون حول العالم، كما تعمل اللقاحات بشكل جيد للغاية في الوقاية من الأمراض الشديدة والوفاة، مؤكدة، إنه من الأهمية بمكان الحفاظ على المراقبة في جميع أنحاء العالم حتى يمكن تتبع السلالات الفرعية المعروفة بما يساعد على اكتشاف أي متغيرات جديدة مثيرة للقلق ربما تنشأ لأنه لا يزال هناك خطر لظهور المزيد من المتغيرات المثيرة للقلق.

وأشارت إلى أن المرحلة الحالية حرجة لأن العالم يدخل السنة الرابعة من الجائحة وأن هناك ضجر على نطاق واسع من الحديث عن كورونا والتعامل معه، معربة عن اعتقادها بأن أهم إجراء هو تذكر أن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به لتقليل انتشار العدوى، لإنقاذ الأرواح في الوقت الحالي.

وقالت، إن الأمر يتعلق بالأساسيات، حيث أن هناك أماكن أكثر خطورة من غيرها، مضيفة، إن الأماكن المغلقة والمغطاة أكثر خطورة من الأماكن الخارجية المفتوحة، وكذلك فإن الأماكن المزدحمة أكثر خطورة من الأماكن الأقل ازدحامًا، على سبيل المثال.

وتقدم أهم النصائح للوقاية من عدوى اوميكرون لفيروس كورونا وهى:

ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، أو عندما يكون بالقرب من الآخرين، وهو متاح حاليًا لأن الكمامات الواقية متوفرة على نطاق واسع كما أكدت أن الكمامات الواقية وجودة التهوية تظل عناصر أساسية للوقاية من الإصابة بعدوى الأمراض الجهاز التنفسي وسيساعد في تحسين وتقليل انتقال العدوى في جميع أنحاء العالم.

2.تلقى التطعيم..

إن التطعيم هو أحد الأشياء المهمة التي يمكنك القيام بها كفرد، فعند التفكير في التطعيم، ينبغي علينا أيضًا أن نأخذ في الاعتبار أن 30% من سكان العالم لم يتلقوا بعد جرعة واحدة، وأنه لم يتم تحقيق أهداف التطعيم بنسبة 70% في كل دولة، في الوقت الحالي، تتراوح الوفيات ما بين 8 و10,000 شخص كل أسبوع بسبب كورونا، ويمكن تجنب تلك المخاطر والتداعيات.

وأضافت، إن "كورونا موجود معنا ليبقى، وما نأمله هو أنه في عام 2023 يمكننا إنهاء حالة الطوارئ في كل مكان"، مشيرة إلى أن العالم حاليًا في وضع أفضل بكثير للقيام بذلك، حيث أنه أصيح هناك الكثير من المعرفة والدراية حول فيروس كورونا ومتغيراته وسلالاته المتحورة، وأنه "على الرغم من أننا لا نعرف كل شيء وما زلنا نسعى لمعرفة المزيد عن هذا الأمر، إلا أن لدينا العديد من الأدوات التي يمكن أن تقلل من انتشار المرض ويمكن أن تنقذ الأرواح الآن".

وأوضحت، إن هناك مواجهات مع مخاطر معدية أخرى مثل الأنفلونزا وفيروس المخلوى التنفسي RSV ومسببات الأمراض المنتشرة الأخرى، لذا من الأهمية بمكان أن يتم التعايش مع كورونا بمسؤولية وأن يتم التعامل معه في سياق كل شيء آخر.