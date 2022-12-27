بيروت - نادين محمد - تعد الإنفلونزا ونزلات البرد كلاهما مرضين معديين في الجهاز التنفسي، لكنهما يسببهما فيروسات مختلفة. تحدث الإنفلونزا بسبب فيروسات الإنفلونزا فقط، ويهاجم معظمها الجهاز التنفسي للجسم: الرئتين والممرات الهوائية، بما في ذلك الحلق والأنف.

يمكن أن تحدث نزلات البرد بسبب عدد من الفيروسات المختلفة، بما في ذلك الأنف وفيروسات كورونا الموسمية؛ نظرًا لأن أعراض الإنفلونزا ونزلات البرد تتشابه في الأعراض، فقد يكون من الصعب التمييز بينهما بناءً على الأعراض وحدها، وبشكل عام تعتبر الإنفلونزا أسوأ من نزلات البرد، وعادة ما تكون الأعراض أكثر حدة وتبدأ بشكل مفاجئ. إليك الفرق بين الزكام والإنفلونزا وأبرز العلاجات الطبيعية.

الفرق بين الزكام والإنفلونزا

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وفق موقع بولد سكاي الهندي يعد الأشخاص المصابون بنزلات البرد هم أكثر عرضة للإصابة بسيلان أو انسداد الأنف من الأشخاص المصابين بالإنفلونزا. لا تؤدي نزلات البرد عمومًا إلى مشاكل صحية خطيرة، مثل الالتهاب الرئوي أو الالتهابات البكتيرية أو الاستشفاء بينما يمكن أن يكون للإنفلونزا مضاعفات خطيرة مرتبطة بها.

يمكن أن تشمل أعراض الإنفلونزا الحمى أو القشعريرة، والسعال، والتهاب الحلق، وسيلان أو انسداد الأنف، وآلام العضلات أو الجسم، والصداع، والتعب والإجهاد. عادة ما تكون أعراض البرد أخف من أعراض الإنفلونزا.

تستمر أعراض الإنفلونزا لفترة أطول، وقد تترافق مع الحمى والرعشة وآلام العضلات وتميل أعراض البرد إلى أن تستمر لفترة زمنية أقصر، وعادة ما تنطوي فقط على سيلان الأنف وحمى خفيفة. ويمكنك المساعدة في الوقاية من الإنفلونزا عن طريق غسل يديك بشكل متكرر، وتجنب الاتصال بالمرضى. إذا كنت مريضًا، ابق في المنزل بعيدًا عن العمل أو المدرسة أو التجمعات.

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في معظم الحالات، يتعافى المصابون بالإنفلونزا في غضون خمسة إلى سبعة أيام عن طريق الحصول على قسط كبير من الراحة وشرب الكثير من السوائل. قد تساعد أدوية علاج الإنفلونزا التي لا تستلزم وصفة طبية أيضًا في تقليل شدة الأعراض.

استشارة الطبيب دائمًا في حالة الاشتباه في الإصابة بالإنفلونزا خاصة بالنسبة للفئات الضعيفة مثل كبار السن، أو الأطفال الصغار أو أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

متى يصاب الناس عادة بالزكام أو الإنفلونزا؟

على الرغم من إمكانية الإصابة بنزلة برد في أي وقت من العام، ولكن معظم الإصابات تكون خلال الخريف والشتاء، وذلك لأن فيروسات الأنف السبب الأكثر شيوعًا لنزلات البرد تبلغ ذروتها خلال أشهر الخريف، ثم تتفشى مرة أخرى خلال فصل الربيع.

علاجات طبيعية لكل من الإنفلونزا ونزلات البرد

1. الزيوت الأساسية

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تعد الزيوت مفيدة في توفير الراحة من أعراض البرد والإنفلونزا. يساعد زيت الأوكالبتوس في التغلب على احتقان الأنف، ويعمل زيت النعناع كطارد لطيف للبلغم. تعمل زيوت الأوريجانو على قتل الفيروس بفعاليته المضادة للفيروسات، كما تساعد هذه روائح هذه الزيوت على تهدئة أعصابك وتوفير الشعور بالاسترخاء.

2. الثوم

يُعرف الثوم، وهو مكون شائع في المطبخ، بخصائصه المفيدة العديدة لصحة الإنسان. أشارت بعض الدراسات إلى أنه يمكن استخدامه لتخفيف أعراض البرد والإنفلونزا؛ لأنه يحتوي على مركبات مضادة للميكروبات ومضادة للفيروسات يمكنها قتل الفيروس المسبب للبرد والإنفلونزا وتخفيف الأعراض.

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3. الزنجبيل

يمكن استخدام الزنجبيل للتخفيف السريع من أعراض البرد والإنفلونزا عن طريق توفير الراحة من قشعريرة وتدفئة الجسم. إلى جانب ذلك، يُعرف الزنجبيل أيضًا بخصائصه القوية المضادة للالتهابات والمساعدة في إزالة الاحتقان في الممرات الأنفية.

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المصدر : موقع بولد سكاي الهندي

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