شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن سرطان المثانة.. وأبرز طرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن أن يحدث سرطان المثانة بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، والتي تشمل العوامل الوراثية والأدوية والمواد الكيميائية، والعوامل المتعلقة بالبيئة، والتدخين وفي الواقع، يعد تدخين التبغ أحد الأسباب الرئيسية لسرطان المثانة حول العالم.

وحسب ما ذكره موقع lybrate يمكن للمواد الكيميائية الموجودة في التبغ أن تهيج بطانة المثانة ما يؤدي في النهاية إلى الإصابة بسرطان المثانة إلى جانب التدخين، قد تكون العوامل البيئية المهمة الأخرى هي العلاج الكيميائي، والتعرض للمواد الكيميائية من الصحف، والأصباغ، والجلود، وصناعات الدهانات.

يتطلب التشخيص إجراء فحص تصوير مناسب بما في ذلك الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية وفحص البول بعد التصوير الأولي، يلزم أخذ خزعة لتأكيد التشخيص ومرحلة المرض، ويتم ذلك عن طريق تنظير المثانة تحت التخدير .

خيارات العلاج:

تعتمد علاجات سرطان المثانة على مرحلة السرطان يمكن تصنيف سرطانات المثانة على نطاق واسع إلى سرطانات غير غازية وسرطانات غازية.

للسرطانات غير الغازية: يتطلب مراقبة واستئصال المثانة المتكرر، بالنسبة لأولئك الذين لديهم مخاطر عالية لتكرار الورم أو تقدمه، قد يلزم العلاج الكيميائي داخل المثانة أو العلاج المناعي.

بالنسبة للسرطانات الغازية، فإن خيارات العلاج المختلفة هي:

-الجراحة: بالنسبة للورم الموضعي القابل للاستئصال، ربما تكون الجراحة هي أفضل علاج ممكن. هذه مهمة رئيسية حيث تتم إزالة المثانة بأكملها مع الأعضاء الملحقة. قد يعرض الجراح خيارات لإعادة البناء بين المثانة الجديدة (إعادة تشكيل المثانة بأمعاء المريض) أو القناة اللفائفية (تشكيل فغرة يمكن ارتداء الكيس فوقها لجمع البول). بعد الجراحة، يلزم إجراء متابعة منتظمة والتشخيص جيد.

-العلاج الكيميائي: هذه الطريقة مخصصة للمريض حيث تكون الجراحة غير ممكنة أو يكون لديهم مرض نقيلي (ينتشر المرض إلى أجزاء أخرى من الجسم) ، في هذه الطريقة ، يتم استخدام الأدوية لاستهداف الخلايا السرطانية وتدميرها.

-العلاج الإشعاعي: قد يكون هذا وخيارًا للمريض غير المناسب للجراحة. العلاج الإشعاعي يستخدم أشعة جاما لتدمير الخلايا السرطانية في الجسم المفتاح للتشخيص الجيد لسرطان المثانة هو التدخل المبكر في الكشف المبكر والمتابعة الجيدة