7 فوائد لعصير الصبار الطبيعي لتعزيز فقدان الوزن

بيروت - نادين محمد - كوب واحد من عصير الصبار يمنحك فوائد صحية غير متوقعة، فهو يحتوي على ما يقرب من 75 مكونًا نشطًا مفيدًا، بما في ذلك الأحماض الأمينية واللجنين والإنزيمات والمعادن والفيتامينات والسكر وحمض الساليسيليك والصابونين. قد يؤدي تطبيق هذا العصير على الجلد إلى شفاء حروق الشمس وتحسين صحة الجلد بشكل عام، بالإضافة إلى ذلك، فإن تناوله يوفر مجموعة من الفوائد الصحية الأخرى أهمها تخسيس الوزن الزائد عن طريق:

1. يعالج مشاكل الجهاز الهضمي

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وفقاً لموقع هيلث لاين يحتوي العصير على خصائص ملينة مما يعزز بكتيريا الأمعاء، ويمكن أن يساعد في تخفيف اضطرابات الجهاز الهضمي، كما وجد أنه يهدئ القرحة المزمنة.

عصير الصبار قد يطهر الجهاز الهضمي، ويساعد في علاج القولون العصبي. على الرغم من أن الأشكال الأخرى من الصبار قد تساعد أيضًا في هذا الصدد، يُعتقد أنه يتم امتصاص العصير بشكل أفضل في المعدة.

أيضاً يمكن لعصير الصبار أن يقلل من آلام البطن، وانتفاخ البطن لدى مرضى القولون العصبي. كما يُظهر خصائص مضادة للجراثيم ضد بكتيريا الملوية البوابية، البكتيريا المسؤولة عن التهابات المعدة.

2. يقلل من الالتهابات

قد تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لعصير الصبار في علاج مرض التهاب الأمعاء وعلاج الوذمة وتقليل التهاب الجلد عند تطبيقه على الجلد كما أنه يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

يمكن أيضًا استخدام الصبار في علاج الألم المصاحب لهشاشة العظام كما أنه يوفر الراحة من تيبس المفاصل وعلاج التهاب المفاصل الروماتويدي.

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قد يساعد عصير الصبار أيضًا في علاج أعراض انقطاع الطمث ويخفف من العديد من الأعراض المرتبطة به كتقلب المزاج والأرق.

3. التخلص من السموم الجسم

ركزت دراسة إيطالية على فعالية الصبار في التخلص من السموم عن طريق تنشيط الكبد عن طريق إنتاج الصفراء، وهذا يعزز صحة الكبد .

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4. إنقاص الوزن

يرتبط الالتهاب بزيادة الوزن ومشاكل التمثيل الغذائي، وقد يلعب عصير الصبار دورًا مفيدًا بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

قد تساعد الخصائص الملينة لعصير الصبار في إنقاص الوزن لاحتوائه على ستيرولات قوية (تسمى ستيرول الصبار) يمكنها تنظيم عملية التمثيل الغذائي للدهون، وتقليل تراكم الدهون في الجسم.

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أيضاً كان لعصير الصبار آثار مفيدة على الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مقدمات السكري ومرض السكري. يقلل من وزن الجسم وكتلة الدهون في الجسم ومقاومة الإنسولين لدى هؤلاء الأفراد.

5. ترطيب الجسم

تشير دراسات إلى أن تناول عصير الصبار يمكن أن يحفز المناعة الخلوية والخلطية المرتبطة بسوائل الجسم؛ حيث يحتوي عصير الصبار على ما يقرب من 75 مكونًا نشطًا يمكنها ترطيب الجسم، كما أنه يرطب الجسم ويخفف من الإرهاق وأيضًا تحسين ترطيب البشرة.

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6. تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يمنع الصبار نمو الخلايا السرطانية، كما يمكن أن يزيد من فعالية أدوية السرطان مثل سيسبلاتين.

يحتوي عصير الصبار على مركبات نشطة بيولوجيًا، مثل الألوين والليكتين، التي لها خصائص مضادة للالتهابات، مما قد تساعد هذه أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

أيضاً يحتوي الصبار على acemannan، وهو مادة مغذية نباتية حيث تشير الدراسات إلى أن هذه المغذيات النباتية قد تقلص أورام السرطان.

7. يحسن صحة الفم

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تشير الدراسات إلى أن عصير الصبار يمكن أن يكون له استخدام غير محدود في مجال طب الأسنان. يمكن أن تساعد خصائصه المطهرة والمضادة للالتهابات في علاج التهاب اللثة والبلاك، كما يمكن أن تساعد خصائصه المضادة للفيروسات في علاج التهابات الفم أيضًا.

قد يعمل عصير الصبار أيضًا كغسول فم فعال دون أي آثار جانبية.

المصدر : موقع هيلث لاين

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