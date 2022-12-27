شكرا لقرائتكم خبر عن 7 علاجات طبيعية لعلاج القولون العصبي.. منها زيت النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عندما تكون مصابًا بمتلازمة القولون العصبي، سواء كانت مصحوبة بنوبات متكررة من الإسهال أو الإمساك أو الأعراض المختلطة ، فقد تكون على استعداد لتجربة أي شيء لتخفيف حالتك، وقد تأتي الأدوية الموصوفة مع آثار جانبية محتملة وليست دائمًا فعالة ، وقد تكون العلاجات الطبيعية مفيدة. وفقا لما نشره موقع everydayhealth

وتقول بريندا باول ، مديرة طبية في قسم صحة قبيلة إلوا كللام السفلى في بورت أنجيليس ، واشنطن: "يمكن لبعض العلاجات الطبيعية والتي لا تستلزم وصفة طبية أن تجعل بعض مرضى القولون العصبي في حالة هدوء تام".

جرب هذه الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك لتعزيز صحة الأمعاء

1 - النظام الغذائي المتخصص قد يكون كافيا

تقترح إرشادات جديدة من الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي (ACG) تجربة نظام غذائي يمنع الأطعمة التي يصعب على الجسم امتصاصها.

2 - مسحوق سيلليوم للألياف المضافة

إذا استمرت أعراض القولون العصبي لديك حتى بعد تغيير أنماط نظامك الغذائي ، ففكر في تناول مسحوق سيلليوم ، وهو ألياف قابلة للذوبان والمكون النشط في مكمل الألياف.

3 - الجلوتامين للمساعدة في وظيفة الأنسجة المعوية

إذا كان القولون العصبي لديك يجعلك تشعر بالتعب أو الألم ، فقد يكون - الجلوتامين مكملًا آخر يمكنك تجربته دون وصفة طبية. إنه حمض أميني يباع كمسحوق ويوجد في أطعمة مثل الدجاج والأسماك والعدس والسبانخ. في دراسة استمرت ثمانية أسابيع نُشرت على الإنترنت في مايو 2019 في مجلة Gut ، على 106 بالغين مصابين بمرض IBS-D ، أولئك الذين تناولوا الجلوتامين عن طريق الفم خفضت بأمان جميع الأعراض الرئيسية المرتبطة بالقولون العصبي.

4 - الوخز بالإبر لعلاج الآلام المزمنة

إذا كان الإمساك هو أحد أعراض القولون العصبي الرئيسية لديك ، فقد ترغب في تجربة تقنية الطب الصيني القديم المعروفة باسم الوخز بالإبر لتجد بعض الراحة.

5 - اليقظة لتخفيف التوتر

قد يساعد تقليل التوتر عن طريق تمارين التنفس واليقظة أيضًا في تهدئة أعصاب القناة الهضمية التي لا تعمل.و توصي إرشادات ACG بالعديد من تقنيات الذهن التي لديها القدرة على تحسين أعراض القولون العصبي. وجدت دراسة نُشرت في سبتمبر 2020 في مجلة Neurogastroenterology and Motility أنه بعد ثمانية أسابيع من ممارسة الحد من التوتر القائم على اليقظة ، أفاد أكثر من 70 % من المشاركين في الدراسة بتحسن أعراض القولون العصبي.

6 - اليوجا تخفف من أعراض القولون العصبي

في حين أن اليقظة قد تقلل الأعراض ، فإن النشاط البدني جزء لا يتجزأ من اتصال العقل والجسم. واحدة من أكثر الطرق فعالية لمزاوجة اليقظة والتمارين الرياضية هي من خلال ممارسة اليوجا القديمة.

7 - جرب زيت النعناع للمساعدة في التخلص من الغازات والانتفاخ

يستخدم زيت النعناع كعلاج عشبي لعدد من الأمراض لعدة قرون. و تقر ACG أن هذه العشبة تلطف الأمعاء وتوصي بها لتوفير الراحة لجميع أعراض القولون العصبي. ووجد أن تناول كبسولات زيت النعناع بانتظام مع الوجبات يساعد في تقليل أعراض القولون العصبي ، بما في ذلك آلام البطن والإسهال والانتفاخ . إمساك.