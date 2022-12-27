شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي متلازمة القولون العصبي؟.. التشخيص والعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - متلازمة القولون العصبي هي اضطراب معدي معوي يؤثر على الأمعاء الدقيقة والغليظة ، ويسبب أعراضًا مثل تقلصات البطن وتغيرات في عادات الأمعاء الطبيعية.ويعد القولون العصبي اضطرابًا في تفاعل الأمعاء والدماغ ، مما يتسبب في حدوث مشكلات في الاتصال بين الدماغ والأمعاء ، ويؤدي إلى زيادة الحساسية وتقلصات العضلات في أمعائك، وفقا لما نشره موقع everydayhealth

علامات وأعراض القولون العصبي

يمكن أن تشمل أعراض القولون العصبي

ألم في البطن أو تقلصات أو انتفاخ

الغازات الزائدة

الإسهال أو الإمساك أو نوبات متناوبة من كل منهما

مخاط في البراز

أسباب وعوامل خطر الإصابة بمتلازمة القولون العصبي

لا يعرف الباحثون بالضبط سبب إصابة بعض الأشخاص بمرض القولون العصبي ، لكنهم يتوقعون أن الإجهاد في الحياة المبكرة والتغيرات في الميكروبات الموجودة في الأمعاء والمخالفات العصبية في أمعائك قد تلعب دورًا.

ويعتقد بعض الخبراء أن متلازمة القولون العصبي تحدث عندما يكون هناك خلل في هذا التواصل. يقول الدكتور شيمان: "نستجيب جميعًا للتوتر جسديًا ، وبعضنا يتفاعل جسديًا مع أمعائنا ، كما هو الحال مع الإسهال أو الإمساك ، بينما يصاب البعض الآخر بالصداع أو آلام الظهر ".

تكمن المشكلة في أن استجابة الإجهاد في القناة الهضمية يمكن أن تخلق حلقة مفرغة ، حيث يتسبب التوتر في ظهور الأعراض والعكس صحيح ، والتي تُعرف أيضًا باسم حلقة التغذية الراجعة. يقول شيمان: "في كل مرة تتجول فيها ، تزداد الأمور سوءًا ، مثل دوامة الانحدار".

والملايين من الميكروبات تنتشر في الأمعاء ، وفي حين أنها تحمي عادة من العدوى وتساعد جهاز المناعة ، تشير الدراسات إلى أن الاختلالات يمكن أن تؤدي إلى القولون العصبي.

يمكن أن تؤدي الالتهابات الفيروسية أو البكتيرية التي تؤثر على الجهاز الهضمي ، مثل التهاب المعدة والأمعاء ، والسالمونيلا ، والإشريكية القولونية ( E. coli ) ، والمطثيات العسيرة ( C. diff ) إلى أعراض ما بعد العدوى من القولون العصبي ، أو أعراض تشبه أعراض القولون العصبي التي تظهر بعد الإصابة

يمكن أن تساعد المضادات الحيوية والتدخلات الغذائية ، مثل المكملات الغذائية والنظام الغذائي الخالي من اللاكتوز ، في تقليل أعراض القولون العصبى .