10 أطعمه لتكتسبي الوزن بطريقة صحية

بيروت - نادين محمد - في حين أن الغالبية العالم يميلون إلى تناول الوجبات الغذائية والتمارين التي تساعد على تعزيز فقدان الوزن، هناك البعض يبحث عن نظام غذائي من شأنه أن يساعدهم على زيادة الوزن - وهذا بطريقة صحية للغاية. لأنه من المعروف أيضاً، أن زيادة الوزن هي قطعة من الكعك، ولكن القيام بتلك بالطريقة الصحيحة قد يكون أمراً صعباً.

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1. زبدة الفول السوداني

الفول السوداني معبأ بالبروتين والدهون ويمثل خياراً مثالياً للطعام للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة الوزن بشكل طبيعي. ملعقة صغيرة واحدة من زبدة الفول السوداني بها نحو 100 سعرة حرارية. كما أنه يحتوي على فيتامينات مثل المغنيسيوم والأحماض الفوليك وفيتامين بـوفيتامين E [5]. يمكنك زيادة تناول زبدة الفول السوداني عن طريق تطبيقه على شريحة من الخبز وتناوله لتناول الإفطار.



2. الحليب كامل الدسم

واحد من أبسط الحلول لزيادة الوزن بشكل طبيعي عن طريق شرب الحليب كامل الدسم. استبدلي الحليب منزوع الدسم بالحليب الكامل وسيحصل جسمك على 60 سعرة حرارية لكل كوب. الحليب غني بالفيتامينات والمواد المغذية، كما أنه مصدر جيد لفيتامين د وفيتامين أ.

3. الأفوكادو

الأفوكادو هي وسيلة ممتازة لإضافة الدهون الصحية الجيدة في نظامك الغذائي. يحتوي نصف الأفوكادو على 140 سعرة حرارية وأيضاً مصدر جيد للفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين E وحمض الفوليك والبوتاسيوم. يمكنك الاستمتاع بالأفوكادو من خلال وضعها في السلطة.



4. خبز القمح الكامل

خبز القمح الكامل هو طعام آخر يمكن أن يساعدك على زيادة الوزن. يحتوي خبز القمح الكامل على عناصر غذائية لدعم وجبة إفطار صحية وإضافة السعرات الحرارية الكافية، كما أنه يحتوي على الألياف والمعادن المفقودة في الخبز الأبيض العادي.

5. المكسرات

عندما يتعلق الأمر بزيادة الوزن، فإن المكسرات هي خيار جيد آخر. إنه يجعل خيار الوجبات الخفيفة رائعاً ولديه مصادر جيدة من الدهون والمواد الغذائية. لديهم أيضاً الألياف وسيبقي المعدة ممتلئة لفترة أطول من الزمن. للحصول على معظم الفوائد، تناولي المكسرات يومياً.

6. البطاطا

تحتوي البطاطا على نسبة عالية من الكربوهيدرات التي ستساعدك على زيادة الوزن بشكل أسرع. كما أنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين، ومليئة بالألياف وتحتوي أيضاً على كميات جيدة من فيتامين C. يمكنك الحفاظ على الجلد للحصول على الحد الأمثل من المغذيات.

7. الموز

احصلي على موزة للحصول على طاقة سريعة الحركة وزيادة الوزن. يحتوي الموز على نسبة عالية من البوتاسيوم والكربوهيدرات والمواد المغذية الهامة الأخرى التي ستوفر لك الطاقة وتحافظ على صحتك. يحتوي الموز على أكثر من 100 سعرة حرارية.

8. البيض

البيض رائع للأكل لزيادة الوزن الصحي. يمكن أن يساعد تناول 2 بيضة كل صباح معبأة بالبروتينات والفيتامينات والمعادن، على توفير الطاقة التي تحتاجها للحصول على يوم كامل.

9. الزبدة

الزبدة غنية بالسعرات الحرارية، ويمكنك إضافتها إلى طبخك بدلاً من استخدام زيت الطهي. تحتوي الزبدة على الدهون المشبعة، لذا تناولي الطعام واستمتعي بها بكمية محدودة.

10. السمن

السمن هو شكل آخر من أشكال الزبدة الموضحة. يمكنك استخدام السمن باعتدال في الطهي، لأنه يحتوي على نكهة مركزة ودهون مشبعة.